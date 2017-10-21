Altınordu düşüşte

Ligde 8'inci hafta sonunda 14 puanla 3'üncü sırada yer alan İzmir ekibi, 13'üncü haftayı 16 puanla 11'inci sırada tamamladı. Kırmızı-lacivertliler iç sahadaki son 3 maçından beraberlikle, deplasmandaki son 3 sınavından ise yenilgiyle ayrılarak 15 puan kaybetti. Altunordu'nun 7'nci haftada ilk 2 ile arasındaki 1 puanlık fark, alınan kötü sonuçlarla birlikte 11 puana yükseldi.Altınordu cuma günü evinde Gaziantep Gazişehir'i mağlup ederek 3 puan özlemini sonlandırmaya çalışacak. Kırmızı-lacivertliler daha sonra Grandmedical Manisaspor (D), Adana Demirspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la (D) karşılaşarak ilk yarıyı noktalayacak. Altınordu'nun düşme hattıyla arasında 5 puan fark bulunuyor.Kırmızı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan kaleciler Erce ve Ali Emre ile sağ bek Kerim Alıcı ikinci yarıda takıma dönecek. Sol bek Ali Mert'in de tedavisi devam ediyor.