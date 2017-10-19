Seramiksan - Vakıfbank: 0-3

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde geçtiğimiz hafta deplasmanda Eczacıbaşı Vitra’ya 3-0 yenilen Seramiksan bu hafta da evinde Vakıfbank’a 3-0 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.Yıldırım Beyazıt Spor Salonu’ndaki mücadelenin setleri 17-25, 17-25 ve 22-25’lik skorlarla sona erdi. Yenilgiye rağmen taraftarının mücadelesi nedeniyle alkışladığı Seramiksan gelecek hafta deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.Yıldırım BeyazıtEbru Ayata (xx), Turgut Uzunçakmak (xx)Sıla (x), Meryem (xx), Ceyda (x), Krsmanovic (xx), Malesevic (x), Bayramova (xx), Işıl (xx), Rida (x), Mısra (x), Sinem (xx)Cansu (xxx), Zhu (xxx), Kelsey (xxx) , Lonneke (xx), Kübra (xx), Zehra (xxx), Ayça (xx), Naz (xxx), Tuğba (xx), Melis (xx)17-25, 17-25, 22-2585 dakika (33, 25, 27)Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA)