Samsunspor-Eskişehirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Evinde oynadığı son 3 maçı kaybetmeyen, mali kriz içerisinde olan'u konuk edecek. 3 maçtır galip gelemeyen Karadeniz ekibi galibiyet alarak çıkışa geçmenin hesapalarını yapıyor. Sıkıntılı bir dönemden geçen ve henüz başkanı bulunmayan Eskişehirspor, son 2 maçta 4 puan topladı ve biraz nefes aldı. Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmanın sonucu merakla bekleniyor.İki takım arasında oynanacak karşılaşmayı Emre Malok yönetecek. Yardımcılıklarını ise Sezgin Çınar ve Furkan Ürün yapacak.günü’nda saatbaşlayacak karşılaşma’dan naklen yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve anlatımı fanatik.com.tr'de..Eskişehirspor’un sıkıntılı bir dönem yaşadığına dikkati çeken Zeren, "Ligde kötü durumda olmaları iyi bir takım olmadıkları anlamına gelmiyor. Çok iyi kadroları var. Bizim geçmişte yaşadığımız zorlu bir dönemden geçiyorlar. Eski futbolcularına olan borçları nedeniyle puan silme cezası ile karşı karşıyalar. Umarım bu durumu kısa sürede atlatırlar. Bir an önce kendimizi üst sıralara atabilmek için galibiyete çok ihtiyacımız var." diye konuştu.Tecrübeli oyuncu Ahmet Cebe, antrenman sonrasında basın mensuplarına, Eskişehirspor maçının iki takım için de önemli olduğunu belirterek, "Rakibimizin ligdeki durumu bizi ilgilendirmiyor. Bizim acilen 3 puana ihtiyacımız var. Sahamızdan galibiyetle ayrılabilirsek, o moralle ligin kalan 4 haftasında iyi sonuçlar alabiliriz." dedi.Golcü futbolcu Göksu Türkdoğan ise iç saha maçlarında taraftarlara ihtiyaç duyduklarını vurgulayarak, "Taraftarımız bize ekstra güç katıyor. Artık ligin ilk yarısının bitmesine 4 maç kaldı. Son haftalarda galibiyet alamamamız bizi olumsuz etkilese de play-off potası ile aramızda sadece 3 puan var. 2 galibiyet bizi üst noktalara taşıyacak." ifadelerini kullandı.Maddi açıdan çok zor günler geçiren Eskişehirspor’da dün yapılan tarihi kongrede de kulübe sahip çıkan olmadı. Başkanlığa adaylığını koyan kimse çıkmazken FANATİK’in ulaştığı bilgiye göre eski başkan Halil Ünal göreve hazırlanıyor. Ünal’ın gerekli liste çalışmasını yaptıktan sonra önümüzdeki hafta içerisinde başkanlık koltuğuna oturması bekleniyor.