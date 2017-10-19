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Gaziantepspor-İstanbulspor maçı hangi kanalda saat kaçta?

TFF 1. Lig'de 14. hafta maçında Gaziantepspor ile İstanbulspor galibiyet için karşı karşıya gelecek. Peki, Gaziantepspor-İstanbulspor maçı hangi kanalda saat kaçta? Maçın canlı skor takibi ve canlı anlatımı fanatik.com.tr'de...

01 Aralık 2017, Cuma 21:05

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Gaziantepspor-İstanbulspor maçı hangi kanalda saat kaçta?
Geçen sezon Süper Lig'de oynayan Gaziantepspor adeta eriyor. Son sıraya demir atan Güneydoğu temsilcisi 11 haftadır puan yüzü görmedi. Alt sıralardan kurtulmak için seri yakalamak isteyen ligin en genç takımı Gaziantep, İstanbulspor karşısında sürpriz arayacak. İstanbulspor ise oynadığı 13 maç sonrası 8. sırada bulunuyor ve Play-Off iddiasını sürdürüyor. İstanbul ekibi deplasmanda fire vermeden yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor.

İki takım arasında oynanacak karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. Yardımcılıklarını ise Mehmet Kağan Bingöl ve Bilal Gölen yapacak.

Gaziantepspor-İstanbulspor maçı hangi kanalda saat kaçta?

3 Kasım Pazar günü Gaziantep Stadı’nda saat 13.00’de başlayacak karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. Müsabaka beINSports Max 2(82. Kanal)’dan naklen yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve anlatımı fanatik.com.tr'de...

'Oyuncularım toplarlanıyor'

Gaziantepspor teknik direktörü Faik Demir, geçen hafta oynadıkları ve 3-2 yenildikleri Adanaspor maçı sonrası oyuncularına güvendiğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı. Oyuncularım, gençliklerinin gücünü yavaş yavaş kullanmaya başladı.  Gaziantepspor giderek toparlanıyor. Ben gençlere güveniyorum. Her hafta  yeteneklerimizi daha fazla ortaya çıkarıyoruz ve takım oyununu sergiliyoruz. Bu  hafta yenildik ama oynanan oyun herkesi memnun etti. Biz bu yolda gidersek  puanlar toplamamız kaçınılmaz olacak.

 




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      -  
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  • Beşiktaş
      -  
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03 Aralık 2017 Pazar

  • T.Konyaspor
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      -  
    Demir Grup Sivasspor
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      -  
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      -  
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