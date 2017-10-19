Gaziantepspor-İstanbulspor maçı hangi kanalda saat kaçta?

Geçen sezon Süper Lig'de oynayanadeta eriyor. Son sıraya demir atan Güneydoğu temsilcisi 11 haftadır puan yüzü görmedi. Alt sıralardan kurtulmak için seri yakalamak isteyen ligin en genç takımı Gaziantep,karşısında sürpriz arayacak. İstanbulspor ise oynadığı 13 maç sonrası 8. sırada bulunuyor veiddiasını sürdürüyor. İstanbul ekibi deplasmanda fire vermeden yoluna devam etmenin hesaplarını yapıyor.İki takım arasında oynanacak karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. Yardımcılıklarını ise Mehmet Kağan Bingöl ve Bilal Gölen yapacak.günüGaziantep Stadı’nda saatbaşlayacak karşılaşmayıyönetecek. Müsabakadan naklen yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve anlatımı fanatik.com.tr'de...Gaziantepspor teknik direktörü Faik Demir, geçen hafta oynadıkları ve 3-2 yenildikleri Adanaspor maçı sonrası oyuncularına güvendiğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı. Oyuncularım, gençliklerinin gücünü yavaş yavaş kullanmaya başladı. Gaziantepspor giderek toparlanıyor. Ben gençlere güveniyorum. Her hafta yeteneklerimizi daha fazla ortaya çıkarıyoruz ve takım oyununu sergiliyoruz. Bu hafta yenildik ama oynanan oyun herkesi memnun etti. Biz bu yolda gidersek puanlar toplamamız kaçınılmaz olacak.