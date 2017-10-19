Boluspor-Adanaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

'de 13. hafta maçında'u konuk edecek. Play-Off yarışında olan iki takım için de karşılaşma çok önemli. Boluspor saha avantajını kullanarak alacağı üç punla üst sıralara tırmanmak istiyor. Deplasmanda 6 maçtır kazanamayan Adanaspor ise kötü serisini Bolu'da sonlandırmak istiyor.İki takım arasında oynanacak karşılaşmayı Kutluhan Bilgiç yönetecek. Yardımcılıklarını ise Arkın Akgöl ve Ömer Tevfik Özkoç yapacak.günü’nda saatbaşlayacak karşılaşma’dan naklen yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve anlatımı fanatik.com.tr'de..Sezona Fuat Çapa ile başlayan Boluspor 10. hafta Sait Karafırtınalar'ı takımın başına getirmişti. 9. sırada bulunan Boluspor 13 hafta sonunda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Karafırtınalar'ın öğrencileri 16 gol atarken kalesinde 15 gol gördü.Geçen sezon Süper Lig'de mücadele eden Adanaspor bu sezon geri dönmek istiyor. 5. sırada bulunan Kemal Kılıç'ın öğrencileri 13 hafta sonunda 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 5. sırada bulunuyor. Akdeniz ekibi 16 gol atarken, kalesinde 19 gol gördü.