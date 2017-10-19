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Boluspor-Adanaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Boluspor ile Adanaspor galibiyet için karşı karşıya gelecek. Peki, Boluspor-Adanaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de...

01 Aralık 2017, Cuma 20:35

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Boluspor-Adanaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
TFF 1. Lig'de 13. hafta maçında Boluspor, Adanaspor'u konuk edecek. Play-Off yarışında olan iki takım için de karşılaşma çok önemli. Boluspor saha avantajını kullanarak alacağı üç punla üst sıralara tırmanmak istiyor. Deplasmanda 6 maçtır kazanamayan Adanaspor ise kötü serisini Bolu'da sonlandırmak istiyor.

İki takım arasında oynanacak karşılaşmayı Kutluhan Bilgiç yönetecek. Yardımcılıklarını ise Arkın Akgöl ve Ömer Tevfik Özkoç yapacak.

Boluspor-Adanaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

3 Aralık Pazar günü Bolu Atatürk Stadı’nda saat 13.00’de başlayacak karşılaşma beIN Sports Max 1(81. Kanal)’dan naklen yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve anlatımı fanatik.com.tr'de..

Sezona Fuat Çapa ile başlayan Boluspor 10. hafta Sait Karafırtınalar'ı takımın başına getirmişti. 9. sırada bulunan Boluspor 13 hafta sonunda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Karafırtınalar'ın öğrencileri 16 gol atarken kalesinde 15 gol gördü.

Geçen sezon Süper Lig'de mücadele eden Adanaspor bu sezon geri dönmek istiyor. 5. sırada bulunan Kemal Kılıç'ın öğrencileri 13 hafta sonunda 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 5. sırada bulunuyor. Akdeniz ekibi 16 gol atarken, kalesinde 19 gol gördü.




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