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Adana Demirspor-Elazığspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

TFF 1. Lig'de 14. hafta Adana Demirspor-Elazığspor maçı ile başlayacak. Peki, Adana Demirspor-Elazığspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Maçın canlı skor takibi ve canlı anlatımı fanatik.com.tr'de...

01 Aralık 2017, Cuma 21:21

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Adana Demirspor-Elazığspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Yeni hocası Timuçin Beyazıt ile ilk lig maçına çıkacak olan Adana Demirspor, Elazığspor'u konuk edecek. Beyazıt ile çıkışa geçmenin hesaplarını yapmayı planlayan Adana Demirspor, Elazığspor'u eli boş göndererek çıkışa geçmek istiyor. Deplasmanda 4 maçtır kazanamayan Elazığspor ise kötü gidişatı sonlandırarak, deplasmandan puan ya da puanlarla dönme peşinde.

Adana Demirspor-Elazığspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

3 Kasım Pazar günü Adana 5 Ocak Stadı’nda saat 15.30’da başlayacak karşılaşmayı Bülent Birincioğlu yönetecek. Müsabaka beINSports Max 1(81. Kanal)’dan naklen yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve anlatımı fanatik.com.tr'de...

Adana Demirspor oynadığı 13 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 13. sırada bulunuyor. Adana ekibi 18 gol atarken, 20 gol yedi. 

Elazığspor 13 hafta sonrası 8. sırada bulunuyor. Kırmızı-Beyazlı ekip 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alırken 18 gol atıp, 16 gol yedi. Doğu ekibi Play-Off hedefiyle maça çıkacak.

Adana Demirspor kupada üzüldü

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Fenerbahçe kendi sahasında TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor'u ağırladı ve mücadeleyi baştan sona üstün götüren Sarı Lacivertliler maçtan 6-0'lık skorla ayrıldı. Bu skor rövanşta Fenerbahçe için büyük avantaj yakalamasına neden oldu. Adana Demirspor bu sonuçla lige yoğunlaştı.
 




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