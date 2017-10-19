Adana Demirspor-Elazığspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni hocasıile ilk lig maçına çıkacak olan'u konuk edecek. Beyazıt ile çıkışa geçmenin hesaplarını yapmayı planlayan Adana Demirspor, Elazığspor'u eli boş göndererek çıkışa geçmek istiyor. Deplasmanda 4 maçtır kazanamayan Elazığspor ise kötü gidişatı sonlandırarak, deplasmandan puan ya da puanlarla dönme peşinde.günüAdana 5 Ocak Stadı’nda saat 15başlayacak karşılaşmayıyönetecek. Müsabakadan naklen yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve anlatımı fanatik.com.tr'de...Adana Demirspor oynadığı 13 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 13. sırada bulunuyor. Adana ekibi 18 gol atarken, 20 gol yedi.Elazığspor 13 hafta sonrası 8. sırada bulunuyor. Kırmızı-Beyazlı ekip 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alırken 18 gol atıp, 16 gol yedi. Doğu ekibi Play-Off hedefiyle maça çıkacak.Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Fenerbahçe kendi sahasında TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor'u ağırladı ve mücadeleyi baştan sona üstün götüren Sarı Lacivertliler maçtan 6-0'lık skorla ayrıldı. Bu skor rövanşta Fenerbahçe için büyük avantaj yakalamasına neden oldu. Adana Demirspor bu sonuçla lige yoğunlaştı.