Beşiktaş gruptan çıktı mı? Beşiktaş puan durumu

İlk maçındadeplasmanında harika bir futbol ortaya koyan ve 3-1'lik galibiyet elde eden Beşiktaş, ikinci maçında RB Leipzig'i 2-0 yenerek grupta liderlik koltuğuna yerleşti. Kara Kartal, üçüncü maçında Monaco'yu deplasmanda 2-1 yenerek 3'te 3 yaptı ve ilk defa bir Türk takımı Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk defa gruplara üç galibiyetle başladı. Siyah-Beyazlı ekip dördüncü hafta karşılaşmasında ise Monaco ile 1-1 berabere kaldı. Gruptan lider çıkmak için 1 puana ihtiyacı olan Beşiktaş, Porto ile 1-1 berabere kaldı grubunu lider bitirmeyi garantiledi. Kartal, tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde gruptan çıkarken, bunu lider olarak başaran ilk Türk takımı oldu.Siyah-beyazlı ekip, Şampiyonlar Ligi'ndeki beşinci maçını da yenilgisiz tamamlayarak yoluna namağlup devam etti. G Grubu'ndaki ilk 3 maçını kazanan Beşiktaş, sonraki iki karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. İlk maçta Porto'yu 3-1 yenen siyah-beyazlılar, ardından Leipzig'i 2-0 ve Monaco'yu 2-1 mağlup etti. Son iki karşılaşmasında Monaco ve Porto ile evinde 1-1'lik skorlarla ayrılan Beşiktaş, 11 puana ulaşarak gruptan çıktı.UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. hafta maçında Portekiz temsilcisi Porto ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, tarihinde ilk kez gruptan çıktı. Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 7. kez mücadele eden siyah-beyazlı ekip, önemli bir başarıya imza attı. Daha önce gruplardan çıkma başarısı gösteremeyen Beşiktaş, bu sezon grubundaki 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 11 puan topladı ve adını üst tura yazdırdı. Siyah-beyazlı ekip, grup mücadelesinin bitimine 1 maç kala üst turda yer alma hakkı da elde etti.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş son maçında deplasmanda 6 Aralık'ta RB Leipzig ile karşı karşıya gelecek. Aynı tarihte Porto ise gruptaki son maçında sahasında Monaco'yu konuk edecek.2- Porto 73- RB Leipzig 74- Monaco 2