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Beşiktaş gruptan çıktı mı? Beşiktaş puan durumu

UUEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. maçında Beşiktaş, taraftarı önünde Porto ile karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmada Beşiktaş ile Porto sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Siyah-Beyazlı taraftarların en çok merak ettiği soru, Beşiktaş gruptan çıktı mı? Beşiktaş grupta kaçıncı? Detaylar haberimizde...

26 Kasım 2017, Pazar 20:35

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Beşiktaş gruptan çıktı mı? Beşiktaş puan durumu
İlk maçında Porto deplasmanında harika bir futbol ortaya koyan ve 3-1'lik galibiyet elde eden Beşiktaş, ikinci maçında RB Leipzig'i 2-0 yenerek grupta liderlik koltuğuna yerleşti. Kara Kartal, üçüncü maçında Monaco'yu deplasmanda 2-1 yenerek 3'te 3 yaptı ve ilk defa bir Türk takımı Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk defa gruplara üç galibiyetle başladı. Siyah-Beyazlı ekip dördüncü hafta karşılaşmasında ise Monaco ile 1-1 berabere kaldı. Gruptan lider çıkmak için 1 puana ihtiyacı olan Beşiktaş, Porto ile 1-1 berabere kaldı grubunu lider bitirmeyi garantiledi. Kartal, tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde gruptan çıkarken, bunu lider olarak başaran ilk Türk takımı oldu.
 
Yenilgisiz yoluna devam ediyor

Siyah-beyazlı ekip, Şampiyonlar Ligi'ndeki beşinci maçını da yenilgisiz tamamlayarak yoluna namağlup devam etti. G Grubu'ndaki ilk 3 maçını kazanan Beşiktaş, sonraki iki karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. İlk maçta Porto'yu 3-1 yenen siyah-beyazlılar, ardından Leipzig'i 2-0 ve Monaco'yu 2-1 mağlup etti. Son iki karşılaşmasında Monaco ve Porto ile evinde 1-1'lik skorlarla ayrılan Beşiktaş, 11 puana ulaşarak gruptan çıktı.

İlk kez gruptan çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. hafta maçında Portekiz temsilcisi Porto ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, tarihinde ilk kez gruptan çıktı. Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 7. kez mücadele eden siyah-beyazlı ekip, önemli bir başarıya imza attı. Daha önce gruplardan çıkma başarısı gösteremeyen Beşiktaş, bu sezon grubundaki 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 11 puan topladı ve adını üst tura yazdırdı. Siyah-beyazlı ekip, grup mücadelesinin bitimine 1 maç kala üst turda yer alma hakkı da elde etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş son maçında deplasmanda 6 Aralık'ta RB Leipzig ile karşı karşıya gelecek. Aynı tarihte Porto ise gruptaki son maçında sahasında Monaco'yu konuk edecek.

G Grubu puan durumu

1- Beşiktaş  11
2- Porto 7
3- RB Leipzig 7
4- Monaco 2
 




2 YORUM GİRİŞ YAP
  • musetek 18.10.2017 11:33:42
    1

    nasıl mı çıkar? nasıl çıkamazı hesap edin artık!

  • duygusaladrenalin 1.11.2017 23:12:38
    2

    beraberliktede çıkmıyor mu

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  • Evkur Yeni Malatyaspor
    0- 0
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    2- 0
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