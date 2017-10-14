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Kayserispor bu sezon bambaşka

Kayserispor, geçen sezonun 13’üncü haftasında 9 puanla 17’nci sırada bulunurken bu sezon 13 maçta 23 puan toplayarak kendisine 5’inci sırada yer buldu.

02 Aralık 2017, Cumartesi 00:13

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Kayserispor bu sezon bambaşka
2016-2017 sezonuna Hakan Kutlu yönetiminde başlayan sarı-kırmızılılar 13’üncü hafta sonunda 2 galibiyet 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 9 puan toplamıştı. 9 puanla son sıradaki Adanaspor’un 3 puan önünde yer alan takım, 11 gol atıp 23 gol yemişti. 2017-2018 sezonunda 13 hafta sonunda 23 puan toplayan Kayserispor geçen senenin tersine bu sezon ligin zirvesinde kendisine yer buldu. Bu sezon 20 gol atan Kayseri ekibi, 15 gol yedi. 4’üncü sırada yer alan Beşiktaş ile aynı puanı bulunan sarı-kırmızılılar averajla beşinci sırada yer alıyor. Geçen sezon 12’nci haftada Aytemiz Alanyaspor deplasmanına giden Kayserispor sahadan 3-0’lık mağlubiyetle ayrılmıştı. 

KAPTAN UMUT BULUT GOLLERİ SIRALIYOR

Kayserispor’un bu sezon attığı 13 golün 5’ini kaydederek en golcü ismi olan tecrübeli futbolcu Umut Bulut takımın kaptanlık pazubandının hakkını veriyor. Gerek saha içerisinde gerek saha dışında tecrübesini konuşturan Umut Bulut geride kalan 13’üncü hafta sonunda sarı-kırmızlı kulübün en golcü ismi oldu. Umut Bulut’u 3 golle Ryan Mendes takip etti. Asistte ise, Deniz Türüç birinci, Staphene Badji ikinci sırada yer aldı.

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA)




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03 Aralık 2017 Pazar

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      -  
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04 Aralık 2017 Pazartesi

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1 Galatasaray 13 29
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GENİŞLET
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6 Bursaspor 13 21
7 Göztepe 13 21
8 Trabzonspor 13 19
9 Demir Grup Sivasspor 13 19
10 Kasımpaşa 13 18
11 Teleset Mob. Akhisarspor 13 18
12 Aytemiz Alanyaspor 13 17
13 Evkur Yeni Malatyaspor 13 15
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