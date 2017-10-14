Kayserispor bu sezon bambaşka

2016-2017 sezonunayönetiminde başlayan sarı-kırmızılılar 13’üncü hafta sonunda 2 galibiyet 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 9 puan toplamıştı. 9 puanla son sıradaki’un 3 puan önünde yer alan takım, 11 gol atıp 23 gol yemişti. 2017-2018 sezonunda 13 hafta sonunda 23 puan toplayangeçen senenin tersine bu sezon ligin zirvesinde kendisine yer buldu. Bu sezon 20 gol atan Kayseri ekibi, 15 gol yedi. 4’üncü sırada yer alan Beşiktaş ile aynı puanı bulunan sarı-kırmızılılar averajla beşinci sırada yer alıyor. Geçen sezon 12’nci haftadadeplasmanına giden Kayserispor sahadan 3-0’lık mağlubiyetle ayrılmıştı.Kayserispor’un bu sezon attığı 13 golün 5’ini kaydederek en golcü ismi olan tecrübeli futbolcutakımın kaptanlık pazubandının hakkını veriyor. Gerek saha içerisinde gerek saha dışında tecrübesini konuşturan Umut Bulut geride kalan 13’üncü hafta sonunda sarı-kırmızlı kulübün en golcü ismi oldu. Umut Bulut’u 3 golle Ryan Mendes takip etti. Asistte ise, Deniz Türüç birinci, Staphene Badji ikinci sırada yer aldı.İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA)