Balıkesirspor-Giresunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Geçen hafta'udeplasmanda 2-0 mağlup ederek 7. sıraya yükselen, sahasında'u konuk edecek. Balkes maçı kazanarak Play-Off iddiasını sürdürmek isterken, zirvenin en önemli adaylarından Akın Çorap Giresunspor deplasmanda 4 maçtır kazanamıyor. Karadeniz ekibi geçen hafta'ne kendi sahasında mağlup olarak zirve yolunda büyük bir yara almıştı. Giresun deplasmanda kazanarak zirveden kopmamak istiyor.günüBalıkesir Atatürk Stadı’nda saatbaşlayacak karşılaşmayıyönetecek. Müsabakadan naklen yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve anlatımı fanatik.com.tr'de...Ligde Balıkesirspor Baltok ile yapacakları maça da kazanmak için çıkacaklarını dile getiren Kazancıoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Deplasmanda alınacak üç puan bizim açımızdan çok önemli olacaktır. Kupadaki galibiyet bizim için moral oldu, şimdiki hedefimiz Balıkesirspor Baltok maçını kazanmak. Moralimiz iyiyken kazanıp geçen hafta Ankaragücü maçındaki yenilgiyi de unutturmak istiyoruz."