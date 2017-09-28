Türkiye'den 8 madalya

Türkiye, Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası’nın beşinci gününde 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı.Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kosova’nın başkenti Priştine’de devam eden şampiyonada bugün podyuma çıkan 15 yaş altı erkekler 85 kiloda Mert Altun, silkmede 141, toplamda da 251 kiloya ulaşarak 2 bronz madalyanın sahibi oldu. Milli sporcu, koparmada ise 110 kiloluk derecesiyle 4. sırada yer aldı.15 yaş altı kızlar 63 kiloda mücadele eden Buse Nur Şahin, koparmada 66 kiloluk kaldırışıyla bronz, silkmede 86 kiloyla gümüş ve toplamda da 152 kiloyla bronz madalyanın sahibi oldu.Yine 15 yaş altı kızlar 63 kiloda Sara Yenigün ise koparmada 68 kiloyla gümüş, silkmede 85 kiloluk derecesiyle bronz ve toplamda da 153 kiloya ulaşarak gümüş madalya elde etti.Beşinci günü geride kalan şampiyonada Türkiye, 7 altın, 13 gümüş ve 19 bronz olmak üzere 39 madalyaya ulaştı.Şampiyonada yarın 5 Türk sporcu madalya mücadelesi verecek.15 yaş altı kızlar 69 kiloda Dilara Uçan, 15 yaş altı kızlar 75 kiloda Dilara Narin ve 15 yaş altı erkekler 94 kiloda Kağan Orhan podyuma çıkacak. Ayrıca 17 yaş altı kızlar 63 kiloda Nuray Levent ve 17 yaş altı erkekler 85 kiloda Samed Coşkun, madalya arayacak.