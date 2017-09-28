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İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları sonuçlandı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları sonuçlandı.

A, B, C ve D gruplarında oynanan mücadelelerin ardından 2'nci hafta müsabakaları tamamlanmış oldu. Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği C Grubu müsabakasında Chelsea, deplasmanda Atletico Madrid'i 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etti.

Atletico Madrid'in yeni mabedi Wanda Metropolitano'da oynanan mücadelede Atletico'nun tek golü 40'ıncı dakikada Antonie Griezmann'ın penaltıdan attığı golle gelirken, Chelsea 59'da Alvaro Morata ve 90'da Michy Batshuayi'nin kaydettiği gollerle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Günün diğer sonuçlar ise şu şekilde:

A GRUBU
Basel - Benfica: 5-0
CSKA Moskova - Manchester United: 1-4

B GRUBU
Anderlecht - Celtic: 0-3
Paris Saint-Germain - Bayern Münih: 3-0

C  GRUBU
Karabağ Ağdam - Roma: 1-2
Atletico Madrid - Chelsea: 1-2

D GRUBU
Juventus - Olympiakos: 2-0
Sporting Lizbon  - Barcelona: 0-1

 




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7. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

29 Eylül 2017 Cuma

  • Akhisar Bld.
      -  
    Fenerbahçe

30 Eylül 2017 Cumartesi

  • Demir Grup Sivasspor
      -  
    Antalyaspor
  • Osmanlıspor FK
      -  
    Kasımpaşa
  • Kayserispor
      -  
    Bursaspor
  • Galatasaray
      -  
    K. Karabük

01 Ekim 2017 Pazar

  • Evkur Yeni Malatyaspor
      -  
    T.Konyaspor
  • Aytemiz Alanyaspor
      -  
    Gençlerbirliği
  • Beşiktaş
      -  
    Trabzonspor
  • Göztepe
      -  
    Medipol Başakşehir
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O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
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