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Wade, LeBron ile Cleveland’ta buluştu

Yaz döneminde adı birçok takımla geçen Dwyane Wade, tercihini yakın arkadaşı LeBron James’in takımı Cleveland Cavaliers’tan yana kullandı.

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Yaz döneminde adı birçok takımla anılan Dwyane Wade, Chicago Bulls ile olan kontratını sona erdirdikten sonra yeni takımı konusunda tercihini yaptı.
 
Los Angeles ekipleri, San Antonio Spurs, Golden State Warriors ve eski takımı Miami Heat ile adı anılan Wade, daha önce aynı takımda forma giydiği ve yakın arkadaşı olan LeBron James’in yanına gitmeyi tercih ederek Cleveland Cavaliers ile 1 yıl için 2.3 milyon dolarlık kontrat konusunda anlaştı.
 




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7. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

29 Eylül 2017 Cuma

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30 Eylül 2017 Cumartesi

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01 Ekim 2017 Pazar

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6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
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13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
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16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
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