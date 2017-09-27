Wade, LeBron ile Cleveland’ta buluştu

Yaz döneminde adı birçok takımla anılan, Chicago Bulls ile olan kontratını sona erdirdikten sonra yeni takımı konusunda tercihini yaptı.Los Angeles ekipleri, San Antonio Spurs, Golden State Warriors ve eski takımı Miami Heat ile adı anılan Wade, daha önce aynı takımda forma giydiği ve yakın arkadaşı olan LeBron James’in yanına gitmeyi tercih ederekile 1 yıl için 2.3 milyon dolarlık kontrat konusunda anlaştı.