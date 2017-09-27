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WADA’dan Paris’teki laboratuvara ceza

WADA, gereken standardı karşılayamadığı gerekçesiyle Fransa’nın başkenti Paris’teki laboratuvarının akreditasyonunu askıya aldığını açıkladı.

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Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), Paris’teki laboratuvarının akreditasyonunu askıya aldı.

WADA’nın internet sitesinde yapılan açıklamada, Fransa’nın başkenti Paris’te yer alan doping kontrol merkezi hakkında gereken standardı sağlayamadığı gerekçesiyle disiplin soruşturması açıldığı ve süreç tamamlanana kadar merkezin akreditasyonunun askıya alındığı bildirildi.

Fransa Dopingle Mücadele Komisyonunun genel sekreteri Mathieu Teoran ise söz konusu cezanın teknik bir sorun nedeniyle verildiğini söyledi.

Doping numunelerinin tahlil edildiği cihazda sorun yaşandığını kaydeden Teoran, yeniden akreditasyonu elde etmeleri halinde problemden etkilenme ihtimali bulunan tüm örneklerin yeniden inceleme altına alınacağını ifade etti.

2024 Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapacak Paris’te geçen sene 13 bin 500 numune incelenmişti.




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