Van Persie için olumsuz rapor

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Aziz Yıldırım, Sapanca'da dostlarıyla buluştu

Hollandalı oyuncu, ağustos ayının sonunda sakat olmasına rağmen milli takım kampına katılmıştı.Sağlık Kurulu’nun uyarılarına rağmen Fransa karşısında sahaya çıkan RvP, dizinden ciddi bir sakatlık yaşamıştı.Tecrübeli forvet hâlâ iyileşmemiş olmasına rağmenbir kez daha kendisini milli takım kadrosuna dahil etti.Sağlık Kurulu,için yine olumsuz rapor verdi. 34 yaşındaki oyuncunun Portakallar’ın formasını giyip giymeyeceği merakla bekleniyor.