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Van Persie için olumsuz rapor

Hollandalı oyuncu, ağustos ayının sonunda sakat olmasına rağmen milli takım kampına katılmıştı. Fenerbahçe Sağlık Kurulu’nun uyarılarına rağmen Fransa karşısında sahaya çıkan RvP, dizinden ciddi bir sakatlık yaşamıştı.

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Hollandalı oyuncu, ağustos ayının sonunda sakat olmasına rağmen milli takım kampına katılmıştı. Fenerbahçe Sağlık Kurulu’nun uyarılarına rağmen Fransa karşısında sahaya çıkan RvP, dizinden ciddi bir sakatlık yaşamıştı.

Tecrübeli forvet hâlâ iyileşmemiş olmasına rağmen Advocaat bir kez daha kendisini milli takım kadrosuna dahil etti. Fenerbahçe Sağlık Kurulu, Van Persie için yine olumsuz rapor verdi. 34 yaşındaki oyuncunun Portakallar’ın formasını giyip giymeyeceği merakla bekleniyor.
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01 Ekim 2017 Pazar

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5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
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15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
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