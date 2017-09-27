Van Büyükşehir Belediyespor’un altyapısı Şipal’a emanet!

ta şampiyonluk mücadelesi veren, altyapı için tecrübeli isimile anlaştı. Gelecek için altyapıya büyük önem veren kulüp, altyapıyı 5 yıllığına Şipal’e teslim etti. Altyapılardan sorumlu koordinatör olan Şipal, geçmiş dönemlerde A takımı da çalıştırmıştı.Memleketinde bulunmaktan gayet mutlu olduğunu ifade eden Nevzat Şipal, takıma futbolcu yetiştirmek için canla başla çalışacaklarını söyledi. Bir takımın başarısının altyapıdan geçtiğini belirten Şipal, “Ben birçok ligde teknik direktörlük görevi yaptım. Kariyerim başarılarla geçti. Teknik direktörlük yaşantıma memleketim dışında devam ediyorum. Kulüp başkanımızın talebi üzerine memleketimin takımına katkı sunmaya geldim. Başarı isteniliyorsa bunun yolu da altyapıdan geçer. Şimdi Van’da ve çevre kentlerde bir tarama yapacağız. Dolayısıyla çok sıkı bir çalışmayla bizi bekliyor. Altyapıdan A takıma futbolcu göndererek görevimizi en iyi şekilde icra etmek istiyoruz. Beni tercihlerinden dolayı kulüp yönetimine de teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.Altyapıyı emin ellere teslim ettiklerini ifade eden Van Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Abdullah Çalım, başarı için altyapının önemine vurgu yaptı. Futboldaki başarının yanında altyapıda yapılanlarla da anılmak istediklerini vurgulayan Çalım, “Kulüpler için transferler bir gereksinimdir. Transferlerde her zaman istediğini bulmak zordur. Kulüpler içinde ayrıca ağır maliyetler oluşturuyor. Bundan dolayı altyapıya önem vermeniz gerekir. Bizde bu önemin farkında olarak Nevzat Şipal hocayı altyapılardan sorumlu olarak getirdik. Vanspor’a bırakmak istediğimiz en büyük miras, çok iyi bir altyapıdır. Altyapılar uzun soluklu bir yatırımdır. Bizlerde altyapıya yaptığımız yatırımlarla hatırlanmak isteriz. İnşallah Vanspor’umuz başarılarına altyapının desteği ile ulaşır. TFF’nin talimatları doğrultusunda teknik direktörleri pro lisanslı olmayan kulüpler alt liglere katılamıyor. Bu nedenle altyapıyı Nevzat Şipal hocamızla güçlendirdik. Burada unutulmaması gereken ayrıca bir önemli konu ise Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Murat Zorluoğlu’nun spora ve sporcuya desteğidir. Sayın valimizin Van’a ilk geldiği günden bu yana spora olan desteği her gün artmaktadır. Sporcu kimliği olan Valimizin desteğiyle yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Valimiz Murat Zorluoğlu’na ve bizleri kırmayıp altyapının başına gelen Nevzat Şipal hocamıza teşekkürlerimizi sunuyorum” şeklinde konuştu.