Valbuena: Aulas’a minnettarım!

Mathieu Valbuena, eski takımı Lyon’un başkanı Jean-Michel Aulas’a övgüler yağdırdı.Tecrübeli yıldız, “Aulas benim için çok önemli bir isim. En kötü zamanımda bana güvenerek transfer etti ve her zaman destek verdi. Ne zaman ihtiyacım olsa, hep oradaydı” ifadelerini kullandı. Valbuena, “Aulas’a ne kadar teşekkür etsem az. Lyon gibi bir takımın formasını giyme onurunu bana yaşattığı için, her zaman bende farklı bir yeri olacak” dedi.