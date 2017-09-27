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Valbuena: Aulas’a minnettarım!

Mathieu Valbuena, eski takımı Lyon’un başkanı Jean-Michel Aulas’a övgüler yağdırdı.

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Mathieu Valbuena, eski takımı Lyon’un başkanı Jean-Michel Aulas’a övgüler yağdırdı.

Tecrübeli yıldız, “Aulas benim için çok önemli bir isim. En kötü zamanımda bana güvenerek transfer etti ve her zaman destek verdi. Ne zaman ihtiyacım olsa, hep oradaydı” ifadelerini kullandı. Valbuena, “Aulas’a ne kadar teşekkür etsem az. Lyon gibi bir takımın formasını giyme onurunu bana yaşattığı için, her zaman bende farklı bir yeri olacak” dedi.




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7. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

29 Eylül 2017 Cuma

  • Akhisar Bld.
      -  
    Fenerbahçe

30 Eylül 2017 Cumartesi

  • Demir Grup Sivasspor
      -  
    Antalyaspor
  • Osmanlıspor FK
      -  
    Kasımpaşa
  • Kayserispor
      -  
    Bursaspor
  • Galatasaray
      -  
    K. Karabük

01 Ekim 2017 Pazar

  • Evkur Yeni Malatyaspor
      -  
    T.Konyaspor
  • Aytemiz Alanyaspor
      -  
    Gençlerbirliği
  • Beşiktaş
      -  
    Trabzonspor
  • Göztepe
      -  
    Medipol Başakşehir
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1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »