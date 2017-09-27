Vagner Love büyülüyor

4-3’lükmaçının ardından günler geçti ancak yankıları hala devam ediyor. Karadeniz ekibi tarihinde ilk kez 3-0 öne geçtiği bir maçta yenilirken, karşılaşmanın tartışmasız yıldızı Vagner Love’dı.İlk yarının sonlarında tek başına topu götürüp gol atan ve takımının devreye 3-1 girmesini sağlayan dünyaca ünlü forvet, soyunma odasında inancı kırılmış arkadaşlarını tek başına ayağa kaldırdı. “Daha her şey bitmedi. 1 gol daha atarsak bu maçı çeviririz. Sakın bırakmayın” diyen Vagner Love’un kehaneti, ikinci yarıda gerçekleşti.55’te Fernandes skoru 3-2’ye getirirken sonrasında Love şova başladı. 33 yaşındaki forvet, 68 ve 82. dakikalarda penaltıdan ağları havalandırdı.