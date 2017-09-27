Tudor garanti verdi! "Geçen seneki gibi olmayacak"

Oynadığı futbol, yüksek tempo, önde baskı, hücum anlayışı ve üst üste gelen galibiyetler... Galatasaray
son yıllarda hiç olmadığı kadar iştahlı ve taraftarını mest eden bir performans ortaya koyuyor. Ligin ilk haftasından bu yana liderlik koltuğunu da kimselere kaptırmayan Aslan, 6. hafta itibariyle 16 puanla zirvede. Bu hafta Kasımpaşa’yı konuk edecek olan Cim Bom’un 3 puanı cebine koyup 7. haftada 19 puana ulaşmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Ardından milli ara başlayacak ve Galatasaray
dönüşte Konya deplasmanına çıkacak, 9. haftadaki Fenerbahçe
derbisiyle beraber de fikstür ilk haftalara göre bir hayli zorlaşacak.
6 haftalık kritik viraj
Cim Bom 6 haftalık bu kritik virajda, Fenerbahçe
, Trabzonspor
, Başakşehir
ve Beşiktaş
’la kozlarını paylaşacak. Aslan’ın şampiyonluk yarışındaki gerçek iddiası da bu maçlarla birlikte ortaya çıkmış olacak. Özellikle geçen sezon yaşanan senaryoya bakıldığında, Galatasaray
’ın lige başlangıcı ve sonradan yaşadığı düşüş, bu sezon Tudor için önemli bir ders niteliği taşıyor.
Trabzon, Başakşehir, Fener...
Galatasaray geçen yıla da Riekerink yönetiminde iyi bir başlangıç yaparak 7 haftada 17 puan toplamış ve hem Başakşehir hem de Beşiktaş’la liderlik yarışına girişmişti. Ancak 8. hafta Aslan için kırılma noktası oldu. Trabzonspor’a kendi evinde mağlup olan Aslan, takip eden haftalarda Başakşehir ve Fenerbahçe’ye de yenilince bir daha toparlanamadı ve zirveden giderek uzaklaştı. İkinci yarıda da Riekerink’le yollar ayrıldı ve takımın başına Tudor geçti.
En az hasarla geçmek için
Hırvat hoca geçen sezon 3’lü savunma ve ağır idman temposunu takıma istediği gibi yansıtamayınca, şampiyonluk hedefine tam anlamıyla havlu atıldı. Tudor işte bu süreci çok iyi gözlemledi ve benzer bir senaryonun tekrarlanmaması için ne gerekiyorsa yapıyor. Takımını saha içindeki her türlü sonuca göre hazırlayan Tudor, hem kendi oyununu oynatıyor hem de rakibin zaaflarını göz önünde bulundurarak ona göre taktikler geliştiriyor. 39 yaşındaki çalıştırıcı, bu yöntemle derbileri de en az hasarla geride bırakmanın hesaplarını yapıyor.
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Tudor: Rehavet istemiyorum
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, dünkü antrenman öncesinde oyuncularıyla bir konuşma yaptı. Milli maçlar nedeniyle liglere verilecek ara öncesinde Karabük karşısında çıkacakları sınavın önemine değinen Hırvat hoca, “Bu maçta işimiz hiç kolay olmayacak. Rehavete kapılmanızı kesinlikle istemiyorum. Taraftar gücü arkamızda olacak ama golün gelmediği her dakika bu destek yerini baskıya bırakabilir. Oyun disiplinini koruyarak, adeta bir şampiyonluk maçına çıkıyormuş gibi yine iştahlı, arzulu ve yüksek tempolu bir futbol ortaya koymak zorundayız” ifadelerini kullandı.
Karabük’te ne değişti?
Geçen sezonun 20. haftasında Karabük’le son maçına çıkan Tudor, Beşiktaş karşısında 2-1’lik galibiyet yaşamıştı. Karabük’ün o maçtaki ilk 11’i şöyleydi: Ahmet Şahin - Kerim, Dany, Gaman, Barış, Latovlevici - Ceyhun, Skulason, Tanase - Yatabare, Seleznyov. Karabük’ün bu sezon çıktığı son maç, geçen hafta Yeni Malatya’ya karşıydı ve kendi evinde 4-2 mağlup oldu. O karşılaşmanın 11’i ise şöyleydi: Rybka - Papp, Gaman, Dany, İbanez - Ceyhun, Tanase - Bliznichenko, Grozav, İlhan - Yatabare. Ayrıca Galatasaray karşısında takımın başında altyapı antrenörü Levent Açıkgöz yer alacak.
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