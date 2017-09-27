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Trabzonspor'da Beşiktaş alarmı

Ligde 2 maçtır kazanamayan Trabzonspor, İstanbul’daki derbide tüm hesaplarını galibiyet üzerine yapıyor. Aksi takdirde Başkan ve yönetimin üzerindeki baskı artacak. Skandal Alanya yenilgisiyle birlikte hedef tahtasına konan Ersun Yanal’ın kredisi iyice azaldı. Tecrübeli hoca, kendi geleceği için de kazanmak zorunda.

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Başakşehir maçında 2-1 öne geçip 1 puana razı olan, Medical Park Stadı’ndaki Alanyaspor mücadelesinde ise tam anlamıyla skandal yaşayan Trabzonspor, Beşiktaş karşılaşmasına kurtuluş gözüyle bakıyor. Hem yönetim hem teknik heyet hem de futbolcular, İstanbul’da derbide alınacak 3 puanın camiayı ayağa kaldıracağını düşünüyor. Yönetim bazında Başkan Muharrem Usta ve kurmayları gerekli sorumlulukları alırken, teknik heyet ve futbolculara sürekli destek veriliyor. Başkan Usta, maçtan önce de takımla yemek yemeyi planlıyor.

Yöneticiler istemiyor

Mevcut tabloda en sıkıntılı gözüken isim Ersun Yanal. Trabzonspor’un hocası yerel medya ve taraftarca ciddi eleştiriler alıyor. Başkan Muharrem Usta, hocanın arkasında. Ancak bazı yöneticiler Yanal’ın gönderilmesi gerektiğini yüksek sesle söylüyor. Tecrübeli hoca, hem azalan kredisini artırmak hem de camiaya verdiği zirve sözünün arkasında durdurduğunu göstermek için kazanmak zornunda. Vodafone Park’ta alınabilecek olası bir kötü sonuç halinde ise Ersun Yanal’la ilgili sürpriz gelişmeler yaşanabilir.

‘Bize hiç yakışmadı’

Oyuncular cephesinde ise tam bir kenetlenme söz konusu. Kaptanlar Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz, sürekli olarak bu maçın önemini anlatıyor ve camianın beklentilerini hatırlatıyor. Sadece onlar değil, Bordo-Mavili ekibin tecrübeli yabancıları Sosa ile Kucka da devrede. Bu ikili, özellikle yabancı oyuncularla sık sık konuşup, “Alanyaspor maçındaki görüntü bize hiç yakışmadı, Beşiktaş’a karşı kendimizi affettirelim” diyor. Yönetim, aynı zamanda galibiyet halinde futbolcura ekstra prim dağıtabilir.
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  • Kayserispor
      -  
    Bursaspor
  • Galatasaray
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    K. Karabük

01 Ekim 2017 Pazar

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    Gençlerbirliği
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    Medipol Başakşehir
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1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
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5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
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