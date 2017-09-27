Trabzonspor'da Beşiktaş alarmı

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Sırada Larin var

maçında 2-1 öne geçip 1 puana razı olan, Medical Park Stadı’ndakimücadelesinde ise tam anlamıyla skandal yaşayan Trabzonspor, Beşiktaş karşılaşmasına kurtuluş gözüyle bakıyor. Hem yönetim hem teknik heyet hem de futbolcular, İstanbul’da derbide alınacak 3 puanın camiayı ayağa kaldıracağını düşünüyor. Yönetim bazında Başkan Muharrem Usta ve kurmayları gerekli sorumlulukları alırken, teknik heyet ve futbolculara sürekli destek veriliyor. Başkan Usta, maçtan önce de takımla yemek yemeyi planlıyor.Mevcut tabloda en sıkıntılı gözüken isim’un hocası yerel medya ve taraftarca ciddi eleştiriler alıyor. Başkan Muharrem Usta, hocanın arkasında. Ancak bazı yöneticiler Yanal’ın gönderilmesi gerektiğini yüksek sesle söylüyor. Tecrübeli hoca, hem azalan kredisini artırmak hem de camiaya verdiği zirve sözünün arkasında durdurduğunu göstermek için kazanmak zornunda. Vodafone Park’ta alınabilecek olası bir kötü sonuç halinde ise’la ilgili sürpriz gelişmeler yaşanabilir.Oyuncular cephesinde ise tam bir kenetlenme söz konusu. Kaptanlarve, sürekli olarak bu maçın önemini anlatıyor ve camianın beklentilerini hatırlatıyor. Sadece onlar değil, Bordo-Mavili ekibin tecrübeli yabancıları Sosa ile Kucka da devrede. Bu ikili, özellikle yabancı oyuncularla sık sık konuşup, “Alanyaspor maçındaki görüntü bize hiç yakışmadı, Beşiktaş’a karşı kendimizi affettirelim” diyor. Yönetim, aynı zamanda galibiyet halinde futbolcura ekstra prim dağıtabilir.