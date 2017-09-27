Trabzonspor Avrupa Kupası'ndan elendi

Basketbolda, FIBA Erkekler Avrupa Kupası birinci ön eleme turu rövanş maçında Trabzonspor, sahasında Macaristan temsilcisi Szolnoki Olaj’ı 77-68 mağlup etmesine karşın kupaya veda etti.Macaristan’da oynanan ilk maçta rakibine 10 sayı farkla 108-98 mağlup olan bordo-mavililer, 9 sayı farkla galip gelince ikinci ön eleme turuna yükselmeyi başaramadı.Karşılaşmaya taraftarının desteğiyle iyi başlayan Trabzonspor, Green’in sayılarıyla etkili olurken, periyodun sonlarında da Browling’in art arda kaydettiği basketlerle ilk çeyreği 19-16 önde tamamladı.İkinci periyotta da üstünlüğünü sürdüren Trabzonspor, Green ve Zubcic’in sayılarıyla 13. dakika içinde skoru 30-16’ya getirerek 14 sayılık fark yakaladı. Etkili savunmasını sürdüren bordo-mavililer, Eldridge’in de katkılarıyla soyunma odasına 18 sayı farkla 47-29 üstün gitti.İkinci yarının başında da rakibi karşısında etkili olan bordo-mavililer, Eldridge’in basketleriyle 25. dakikada 56-33 üstünlük sağlayarak 23 sayı farka ulaşırken, periyodu da 64-45 önde bitirdi.Maçın son çeyreğinde konuk takım, erken 4 faule ulaşması sebebiyle uzun süre kenarda bekleyen Andric’in de oyuna girmesiyle farkı eritmeye başladı.Bitime 33 saniye kala Vojvoda’nın sayılarıyla durumu 77-67 yaparak farkı 10 sayıya düşüren konuk takım, 5 saniye kala Perry’nin serbest atışlardan birini değerlendirmesiyle farkı 9 sayıya indirdi.Son hücumdan boş dönen Trabzonspor, maçtan 77-68 galip ayrılmasına karşın turu geçmeyi başaramadı.: Hayri Gür: Alexandru Olaru (Romanya), Ognjen Jokic (Karadağ), Vladimir Jevtovic (Sırbistan): Browning 10, Vasiliauskas 1, Deniz Kılıçlı 6, Eldridge 20, Green 18, Burak Eşlik 2, Heslip 5, Zubcic 8, Yusuf Necip Seçen 3, Obekpa 4: Perry 16, Andric 6, Vojvoda 19, Ford 8, Milosevic 14, Polyak 1, Toth 2, Philip 219-1647-2964-45