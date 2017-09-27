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Trabzonspor'a sakatlardan iyi haber

2 haftadır forma giyemeyen kaleci Onur Kıvrak tamamen iyileşti. Kucka ve Burak’ın ağrıları geçerken, durumu en kritik olan Okay Yokuşlu’dan da güzel haber geldi; derbide oynayabilecek.

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Trabzonspor’da sağlık heyetinden gelen rapor, teknik direktör Ersun Yanal’ı fazlasıyla sevindirdi.

Buna göre sakatlığı bulunan 4 futbolcu da pazar günkü Beşiktaş maçında forma giyebilecek. Başakşehir ve Alanyaspor karşılaşmalarını kaçıran Onur Kıvrak’ın karın kasında yırtık tespit edilmişti.

Tedavisi tamamlanan kaptan, iyileşti. Kucka ve Burak’ın ağrıları her geçen gün biraz daha azalırken, Bordo-Mavili takımın iki önemli yıldızı da sahada olacak. Durumu en kritik futbolcu ise Okay Yokuşlu.

Alanya maçında 2 kez yerde kalan ve oyuncu değişikliği hakkı kalmadığı için sakat sakat mücadeleyi tamamlayan Okay’ın ayak bileğinde sıkıntı var. Şişliğe rağmen tedavisi iyi gidiyor ve son dakika sürprizi yaşanmazsa genç Okay 11’deki yerini alacak.




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2017/2018 Sezonu Süper Lig

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01 Ekim 2017 Pazar

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2 Beşiktaş 6 13
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5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
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