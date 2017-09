Trabzonspor'a sakatlardan iyi haber

’da sağlık heyetinden gelen rapor, teknik direktör’ı fazlasıyla sevindirdi.Buna göre sakatlığı bulunan 4 futbolcu da pazar günkü Beşiktaş maçında forma giyebilecek. Başakşehir ve Alanyaspor karşılaşmalarını kaçıran Onur Kıvrak’ın karın kasında yırtık tespit edilmişti.Tedavisi tamamlanan kaptan, iyileşti.ve’ın ağrıları her geçen gün biraz daha azalırken, Bordo-Mavili takımın iki önemli yıldızı da sahada olacak. Durumu en kritik futbolcu ise Okay Yokuşlu.maçında 2 kez yerde kalan ve oyuncu değişikliği hakkı kalmadığı için sakat sakat mücadeleyi tamamlayan’ın ayak bileğinde sıkıntı var. Şişliğe rağmen tedavisi iyi gidiyor ve son dakika sürprizi yaşanmazsa genç Okay 11’deki yerini alacak.