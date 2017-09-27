Tosya’da Spor Kurulu ilk toplantısını yaptı

’de yapılan toplantıya Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Kazım Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Volkan Pullu, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü İsmail Kesgin, Spor Kulübü yöneticileri İhsan Yılmaz, İbrahim Karacan, Yılmaz Kaymak,Şube Başkanı Nezir Öztürk, antrenörler, beden eğitimi öğretmenleri ve basın mensupları katıldı. Toplantıda konuşan İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü İsmail Kesgin ilçemizde sporun zor şartlarda yapıldığının altını çizerek sorunları dile getirdi.Kaymakam Deniz Pişkin diğer salonların kullanılabilir hale getirilmesi için gerekli çalışmaların yapıldığını ve sorunların çözümü noktasında gerekli gayreti göstereceklerini belirtti. Özellikle maçlara giderek izlediğini ifade eden Kaymakam Deniz Pişkin spor için gerekli desteğin verileceğini söyledi.Okullarda masa tenisi masası eksikliğinin belirtilmesi üzerine Belediye Başkanı Kazım Şahin ihtiyaç olan okullara masa tenisi masası temin edileceğini ve Masa Tenisi masası olmayan okul kalamayacağını söyledi.Kulüp yöneticileri ve beden eğitimi öğretmenlerinin talep ve önerilerinin alınmasının ardından toplantı sona erdi.