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Tolga Ciğerci çok üzgün

Bu sezon attığı 5 golle takımına müthiş katkı sağlayan ve talihsiz şekilde sakatlanan Tolga Ciğerci, 2 hafta takımını yalnız bırakacağı için çok üzgün.

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Bu sezon attığı 5 golle takımına müthiş katkı sağlayan ve talihsiz şekilde sakatlanan Tolga Ciğerci, 2 hafta takımını yalnız bırakacağı için çok üzgün. 25 yaşındaki futbolcu, milli takıma da gidemeyecek.

Duran topa dikkat...

Aslan’da Karabük karşılaşması öncesi üzerinde en çok durduğu konulardan biri de duran toplar... Özellikle kenardan gelen ortalarda yine sıkıntı yaşayan Cim Bom’da bu sorunun çözülmesi için ekstra çalışmalar yapılıyor.

Yine üçlü çalıştılar

Karabük maçında yaşanması muhtemel her senaryoyu göz önünde bulunduran Tudor, yine takımına üçlü savunma çalıştırdı. Hırvat hoca karşılaşma sırasında B planını uygulayabilir.
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7. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

29 Eylül 2017 Cuma

  • Akhisar Bld.
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    Fenerbahçe

30 Eylül 2017 Cumartesi

  • Demir Grup Sivasspor
      -  
    Antalyaspor
  • Osmanlıspor FK
      -  
    Kasımpaşa
  • Kayserispor
      -  
    Bursaspor
  • Galatasaray
      -  
    K. Karabük

01 Ekim 2017 Pazar

  • Evkur Yeni Malatyaspor
      -  
    T.Konyaspor
  • Aytemiz Alanyaspor
      -  
    Gençlerbirliği
  • Beşiktaş
      -  
    Trabzonspor
  • Göztepe
      -  
    Medipol Başakşehir
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1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
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5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
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