Tolga Ciğerci çok üzgün

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Galatasaray'da Dany davası!

Bu sezon attığı 5 golle takımına müthiş katkı sağlayan ve talihsiz şekilde sakatlanan Tolga Ciğerci, 2 hafta takımını yalnız bırakacağı için çok üzgün. 25 yaşındaki futbolcu, milli takıma da gidemeyecek.Aslan’da Karabük karşılaşması öncesi üzerinde en çok durduğu konulardan biri de duran toplar... Özellikle kenardan gelen ortalarda yine sıkıntı yaşayan Cim Bom’da bu sorunun çözülmesi için ekstra çalışmalar yapılıyor.Karabük maçında yaşanması muhtemel her senaryoyu göz önünde bulunduran Tudor, yine takımına üçlü savunma çalıştırdı. Hırvat hoca karşılaşma sırasında B planını uygulayabilir.