TOFAŞ: 70 - Lokomotiv Kuban: 84

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, hazırlık maçında Rusya’nın Lokomotiv Kuban takımına 84-70 mağlup oldu.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıkları kapsamında TOFAŞ, Lokomotiv Kuban ile TOFAŞ Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.Müsabakanın ilk yarısını 45-42 önde tamamlayan Rus temsilcisi, karşılaşmadan da 84-70 galip ayrıldı.TOFAŞ, bir sonraki hazırlık maçında 30 Eylül Cumartesi günü Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Eskişehir Basket ile karşılaşacak.