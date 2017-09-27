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TKBL Federasyon Kupası'nda mücadele sürüyor

Antalya’da düzenlenen Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) Federasyon Kupası ilk tur grup müsabakalarına devam edildi.

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Antalya Atatürk, Kepez Turgut Özal ve Antalya spor salonlarında gerçekleştirilen Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Federasyon Kupası ilk turunda, 18 takım mücadele ediyor.

A Grubu’nda oynanan maçlarda Mersin Büyükşehir Belediyesi Gelişim, Yalova VIP Gençlik Spor’u 64-60, Kastamonu Basketbol, Fenerbahçe Gelişim’i 76-56, Urla Belediyesi ise Edirnespor Basketbol’u 51-46 mağlup etti.

B Grubu’nda oynanan müsabakalarda İstanbulgücü, İzmit Belediyespor’u 54-47, Mersin Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi’ni 75-71, Tosyalı Toyo Osmaniye Gençlik Spor ise Mersin Basketbol’u 74-63 yendi.

C Grubu’nda Edremit Belediyesi Gürespor, Bayraklı Belediyesi’ni 69-65, Elazığ İl Özel İdare, Bursa Büyükşehir Belediyespor’u 62-55, Kırçiçeği Bodrum Basketbol da Orduspor’u 65-51’lik skorlarla mağlup etti.

İlk tur grup müsabakaları, 30 Eylül Cumartesi günü tamamlanacak.

AA




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2017/2018 Sezonu Süper Lig

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    Fenerbahçe

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  • Demir Grup Sivasspor
      -  
    Antalyaspor
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      -  
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01 Ekim 2017 Pazar

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    T.Konyaspor
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      -  
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1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
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5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
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