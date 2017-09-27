TKBL Federasyon Kupası'nda mücadele sürüyor

Antalya Atatürk, Kepez Turgut Özal ve Antalya spor salonlarında gerçekleştirilen Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi Federasyon Kupası ilk turunda, 18 takım mücadele ediyor.A Grubu’nda oynanan maçlarda Mersin Büyükşehir Belediyesi Gelişim, Yalova VIP Gençlik Spor’u 64-60, Kastamonu Basketbol, Fenerbahçe Gelişim’i 76-56, Urla Belediyesi ise Edirnespor Basketbol’u 51-46 mağlup etti.B Grubu’nda oynanan müsabakalarda İstanbulgücü, İzmit Belediyespor’u 54-47, Mersin Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi’ni 75-71, Tosyalı Toyo Osmaniye Gençlik Spor ise Mersin Basketbol’u 74-63 yendi.C Grubu’nda Edremit Belediyesi Gürespor, Bayraklı Belediyesi’ni 69-65, Elazığ İl Özel İdare, Bursa Büyükşehir Belediyespor’u 62-55, Kırçiçeği Bodrum Basketbol da Orduspor’u 65-51’lik skorlarla mağlup etti.İlk tur grup müsabakaları, 30 Eylül Cumartesi günü tamamlanacak.AA