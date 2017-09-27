  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM




Daha iyi bir görüntü için telefon çevirin!

Timo Werner, Vodafone Park'ın sesine dayanamadı, oyundan çıktı!

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Leipzig'in en önemli oyunculaırndan Timo Werner'in ilginç bir sebepten ötürü oyundan çıktığı öğrenildi.

27 Eylül 2017, Çarşamba 00:33

  • - A
  • + A
Şampiyonlar Ligi'nde Alman temsilcisi Leipzig'i 2-0'la geçerek müthiş bir başlangıç yapan Beşiktaş, rakibini Vodafone Park'ta adeta çimlere gömdü. 

Vodafone Park'ta öyle bir atmosfer vardı ki, Leipzig'in en önemli oyuncularından 21 yaşındaki genç forvet Timo Werner, 32. dakikada oluşan gürültüden rahatsız olup oyundan çıkmak zorunda kaldı. 

Doktoru kulak tıkacı verdi ama...

Maç içinde Leipzig doktoru, Werner'e kulak tıkacı da verirken bu da işe yaramadı ve oyuncu 32. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Werner'in yerine Lukas Klostermann oyunda dahil oldu. 

Nefes alamadı!

21 yaşındaki başarılı forvetin rahatsızlığı esnasında kenara gelerek takım doktoruna nefes alamadığını söylediği öğrenildi. Genç oyuncu Leipzig formasıyla bu sezon çıktığı 9 maçta 6 gol atmıştı. 
İlişkili Haber

Şenol Güneş'in ekrana yansımayan o anları




0 YORUM

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
GENİŞLET Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »