Timo Werner, Vodafone Park'ın sesine dayanamadı, oyundan çıktı!

Doktoru kulak tıkacı verdi ama...

Nefes alamadı!

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'nde Alman temsilcisi'i 2-0'la geçerek müthiş bir başlangıç yapan, rakibini'ta adeta çimlere gömdü.'ta öyle bir atmosfer vardı ki, Leipzig'in en önemli oyuncularından 21 yaşındaki genç forvet Timo Werner, 32. dakikada oluşan gürültüden rahatsız olup oyundan çıkmak zorunda kaldı.Maç içinde Leipzig doktoru, Werner'e kulak tıkacı da verirken bu da işe yaramadı ve oyuncu 32. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Werner'in yerine Lukas Klostermann oyunda dahil oldu.21 yaşındaki başarılı forvetin rahatsızlığı esnasında kenara gelerek takım doktoruna nefes alamadığını söylediği öğrenildi. Genç oyuncu Leipzig formasıyla bu sezon çıktığı 9 maçta 6 gol atmıştı.