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TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de toplu sonuçlar

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de 5. hafta mücadelesi başladı.

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TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de 5. hafta mücadelesi başladı.

Liglerde bugün şu ana kadar tamamlanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

TFF 2. Lig

Kırmızı Grup:
Etimesgut Belediyespor-Sancaktepe Belediyespor: 0-0
Sivas Belediyespor-Keçiörengücü: 0-1
Eyüpspor-İnegölspor: 1-3
Kocaeli Birlikspor-Sarıyer: 1-2
Menemen Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-0

Beyaz Grup:
Sakaryaspor-Gümüşhanespor: 1-1
Konya Anadolu Selçukspor-Şanlıurfaspor: 1-2
Niğde Belediyespor-Altay: 3-0
Bandırmaspor-Hacettepe: 0-2
Ottocool Karagümrük-Nazilli Belediyespor: 2-0
Silivrispor-Pendikspor: 0-0
SBS İnşaat Kırklarelispor-Zonguldak Kömürspor: 1-1

TFF 3. Lig

1. Grup:
Erbaaspor-Halide Edip Adıvarspor: 1-1
Ofspor-Bayburt Grup Özel İdare: 0-2
Düzcespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 0-4
Erzin Belediyespor-Batman Petrolspor: 0-0
Yeni Altındağ Belediyespor-Bergama Belediyespor: 3-0
Kemerspor 2003-Bayrampaşa: 1-1
Orhangazi Belediyespor-Çatalcaspor: 0-0

2. Grup:
Diyarbekirspor-Ergene Velimeşespor: 1-1
Gölcükspor-Ankara Demirspor: 0-0
Yeşil Bursa-Anadolu Bağcılarspor: 1-0
Tire 1922 Spor-Pazarspor: 1-1
Turgutluspor-Muğlaspor: 2-1
Erokspor-Kayseri Erciyesspor: 3-0

3. Grup:
Sultanbeyli Belediyespor-Cizrespor: 1-0
Arsinspor-Tarsus İdmanyurdu: 0-2
Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor-Payasspor: 4-0
UTAŞ Uşakspor-Elaziz Belediyespor: 3-0
Ankara Adliyespor-Baysal İnşaat Düzyurtspor: 3-1
Tekirdağspor-Çorum Belediyespor: 1-3
Aydınspor 1923-Kocaelispor: 0-1
 




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ÖNE ÇIKANLAR

7. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

29 Eylül 2017 Cuma

  • Akhisar Bld.
      -  
    Fenerbahçe

30 Eylül 2017 Cumartesi

  • Demir Grup Sivasspor
      -  
    Antalyaspor
  • Osmanlıspor FK
      -  
    Kasımpaşa
  • Kayserispor
      -  
    Bursaspor
  • Galatasaray
      -  
    K. Karabük

01 Ekim 2017 Pazar

  • Evkur Yeni Malatyaspor
      -  
    T.Konyaspor
  • Aytemiz Alanyaspor
      -  
    Gençlerbirliği
  • Beşiktaş
      -  
    Trabzonspor
  • Göztepe
      -  
    Medipol Başakşehir
GENİŞLET Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »