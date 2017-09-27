Talisca: Umarım bonservisim alınır

Mücadele sonrası yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan Anderson Talisca, "Şampiyonlar Ligi gibi bir arenada yine gol attığım için çok mutluyum. Kulübümüz, ilerlememiz için tüm imkanları bize sağlıyor. Zor bir gruptayız. Porto bugün iyi iş çıkardı. Gruptan çıkmak için üzerimize düşeni bugün yaptık. Şimdi lige dönüyoruz. Bonservisimin alınacağı haberleri beni mutlu ediyor. Ailemle burada mutluyum. Umarım her şey yolunda gider ve bonservisim alınır'' dedi.