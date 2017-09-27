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Talisca operasyonu!

Beşiktaş formasıylabu sezona da damgasını vuran Anderson Talisca için yönetim, şimdiden harekete geçti. Siyah-Beyazlılar, sezon sonunda Benfica’dan 23 yaşındaki futbolcunun bonservisini almak için şimdiden hazırlıklara başladı.

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Siyah-Beyazlılar’ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Beşiktaş formasıyla sezona damga vurmaya devam ediyor. Geçen dönem Kara Kartal’da çıktığı 33 maçta 17 gol ve 6 asistlik performans sergileyen 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon da 8 mücadelede rakip fileleri 3 kez havalandırıp 1 de asist yaptı. Genç oyuncusunun Kara Kartal’ın Devler Ligi’nde Porto ve Leipzig’le oynadığı mücadelelerin ikisinde gol atmayı başarması sonrasında yönetim, şimdiden bu ismin bonservisini almak için çalışmalara başladı. Benfica’yla yapılan kiralık sözleşmesine göre 2 sezon için Portekiz ekibine 5 milyon Euro’luk (20 milyon TL) ödeme yapan Beşiktaş, bu bedel düşüldükten sonra kalan 20 milyon Euro’luk (80 milyon TL) opsiyon bedelini karşılama konusunda düğmeye bastı.

Finansal Fair-Play anlaşması bitiyor

UEFA’yla yaptıkları Finansal Fair-Play anlaşması sebebiyle son 3 sezondur bu konuda büyük sıkıntı yaşayan yönetim, özel kontratın hükümlülüklerinin Haziran ayında bitecek olması sebebiyle rahatlayacak. Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan gibi yıldızları Avrupa devlerinin radarında bulunan Siyah-Beyazlılar, lig ve Avrupa’daki başarıya ek olarak oyuncu satışından elde edilecek parayla Talisca’nın bonservisini almanın hesaplarını yapıyor.

‘Umarım Beşiktaş bonservisimi alır’

Yıldız futbolcu da yoluna Beşiktaş’la devam etmeyi hedefliyor... Önceki akşam RB Leipzig’le oynadıkları karşılaşma sonrasında açıklamada bulunan Anderson Talisca da Siyah-Beyazlılar’da kalmayı istediğini söylemişti. Talisca, “Beşiktaş’ın bonservisimi alma isteği beni mutlu ediyor. Umarım her şey yolunda gider ve Beşiktaş bonservisimi alır” ifadelerini kullanmıştı.

 




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2017/2018 Sezonu Süper Lig

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