Son şampiyon Zeytinburnu buza çıkıyor

’ni lider tamamlayan(IIHF) tarafından düzenlenen Kıtalararası Buz Hokeyi Şampiyonası’na hazırlanıyor.29 Eylül-1 Ekim 2017 tarihleri arasında Sırbistan’ın Belgrad şehrinde yapılacak şampiyonada temsilcimiz A Grup müsabakalarında; Bulgaristan’dan Irbis-SkateSofia, Sırbistan’dan Crvena Zvezda (Kızıl Yıldız) ve İzlanda’dan Esja Reykjavik takımı ile karşılaşacak. Zeytinburnu Buz Hokeyi Takımı, aynı kupada geçen yıl grup lideri olmuştu.Kulüp Başkanı ve aynı zamanda Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkan Vekili Halit Albayrak, "3 sezondur Türkiye Süper Ligi’ni lider tamamlıyoruz ve Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu’nun kulüp bazında düzenlediği en prestijli organizasyonu olan Continental Cup’a katılıyoruz. Geçtiğimiz sezon 35 yıllık Türk buz hokeyi tarihinde bir ilki gerçekleştirerek mücadele ettiğimiz grubu yenilgisiz lider tamamladık ve bir üst gruba yükseldik. Bu yıl turnuvaya ekip olarak iyi hazırlandık, şampiyonluk kupasını ülkemize getirmek için yoğun bir mesai harcıyoruz" dedi.Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü Buz Hokeyi Takımı’nın maç programı şöyle:16.00 Zeytinburnu Belediye SK - Irbis-SkateSofia19.30 Crvena Zvezda (Kızıl Yıldız) - Zeytinburnu Belediye SK16.00 Esja Reykjavik - Zeytinburnu Belediye SK