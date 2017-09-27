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Son şampiyon Zeytinburnu buza çıkıyor

DİDİ Buz Hokeyi Süper Ligi’nin son şampiyonu Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü Buz Hokeyi Takımı, Sırbistan’da düzenlenecek Kıtalararası Buz Hokeyi Kupası’nda mücadele edecek. Maçlar 29 Eylül-1 Ekim 2017 tarihleri arasında oynanacak.

27 Eylül 2017, Çarşamba 10:44

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2016-2017 DİDİ Türkiye Buz Hokeyi Süper Ligi’ni lider tamamlayan Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü Buz Hokeyi Takımı, Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) tarafından düzenlenen Kıtalararası Buz Hokeyi Şampiyonası’na hazırlanıyor.

29 Eylül-1 Ekim 2017 tarihleri arasında Sırbistan’ın Belgrad şehrinde yapılacak şampiyonada temsilcimiz A Grup müsabakalarında; Bulgaristan’dan Irbis-SkateSofia, Sırbistan’dan Crvena Zvezda (Kızıl Yıldız) ve İzlanda’dan Esja Reykjavik takımı ile karşılaşacak. Zeytinburnu Buz Hokeyi Takımı, aynı kupada geçen yıl grup lideri olmuştu.

"Amacımız şampiyonluk kupasını ülkemize getirmek"

Kulüp Başkanı ve aynı zamanda Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkan Vekili Halit Albayrak, "3 sezondur Türkiye Süper Ligi’ni lider tamamlıyoruz ve Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu’nun kulüp bazında düzenlediği en prestijli organizasyonu olan Continental Cup’a katılıyoruz. Geçtiğimiz sezon 35 yıllık Türk buz hokeyi tarihinde bir ilki gerçekleştirerek mücadele ettiğimiz grubu yenilgisiz lider tamamladık ve bir üst gruba yükseldik. Bu yıl turnuvaya ekip olarak iyi hazırlandık, şampiyonluk kupasını ülkemize getirmek için yoğun bir mesai harcıyoruz" dedi.

Zeytinburnu Belediyesi Spor Kulübü Buz Hokeyi Takımı’nın maç programı şöyle:

29 Eylül 2017 Cumartesi
16.00 Zeytinburnu Belediye SK - Irbis-SkateSofia

30 Eylül 2017 Pazar
19.30 Crvena Zvezda (Kızıl Yıldız) - Zeytinburnu Belediye SK

1 Ekim 2017 Pazartesi
16.00 Esja Reykjavik - Zeytinburnu Belediye SK

İHA

 




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01 Ekim 2017 Pazar

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