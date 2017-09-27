Sol bek yine Latovlevici’nin

deplasmanındaki performansı beğenilmeyen ve ikinci yarıda kenara alınan Latovlevici, bu hafta Karabük karşısında da ilk 11’de şans bulacak.Teknik direktör’un,vearasında gidip geldiği, ancak oyun kurma becerisi nedeniyle yine Rumen sol beki tercih edeceği öğrenildi.Bursaspor galibiyeti sonrası takımına izin vermeyen Tudor, dünkü idmanda tempoyu iyice arttırdı. Sarı-Kırmızılı futbolcular, Hırvat hocanın gözüne girebilmek için yoğun çaba sarf etti. Antrenmanın ana bölümünde topa sahip olma, önde baskı ve kanatlardan hücum organizasyonları üzerinde duruldu.Sakatlığı bulunan Tolga Ciğerci’nin tedavisi devam ediyor. Serdar Aziz’in de özel bir programla çalıştığı kaydedildi. Galatasaray’da cumartesi günü oynanacak Karabükspor maçının hazırlıkları bugün de basına kapalı olarak devam edecek.