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Sizi uyarmıştık!

Maçtan önce FANATİK’e konuşan Beck, Leipzigli futbolculara mesajı yollamış, “Ateşli atmosferle nasıl başa çıkacaklarını merak ediyorum” demişti. Beşiktaşlı taraftarların müthiş desteği Almanlar’ı şoke etti, Vodafone Park tribünleri zaferi getirdi.

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Vodafone Park açıldığından beri sahaya rakiplerine dar eden Beşiktaş, dün Leipzig’e de acımadı. Almanlar 90 dakika boyunca ne olduğunu anlamadı! Aslında Beşiktaş’ın eski yıldızı, Leipzigliler’in vatandaşı Andreas Beck onları uyarmıştı. Maçtan bir gün önce FANATİK’e konuşan başarılı sağ bek, “En merak ettiğim konu; rakibin Vodafone Arena’daki ateşli atmosferle nasıl başa çıkacağı. Çünkü birçok oyuncu, neyle karşılaşacağını bilmiyor. Beşiktaş’ın bu mücadeledeki en büyük kozu kesinlikle muhteşem seyircisi olacaktır” demişti. Siyah-Beyazlı tribünlerin müthiş desteği, Almanlar’ı şok etti! Leipzigli futbolcular özellikle ilk yarıda inanılmaz tribün baskısıyla birlikte ne yapacaklarını şaşırttı.

Maçtan sonra şölen

Beşiktaş’ın iki golüyle birlikte Almanlar iyice şaşırdı. Leipzig’in taraftar hesapları da sosyal medyada maç boyunca taraftarların yarattığı muhteşem atmosferden bahsetti. Karşılaşma sonundaki görüntü ise görülmeye değerdi. Siyah-Beyazlılar takımı tribüne çağırıp bağrına bastı, bu sırada tezahüratlarla coşku tavan yaptı. Tüm futbolcular ayakta alkışlandı.




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6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
GENİŞLET Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »