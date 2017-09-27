Sizi uyarmıştık!

açıldığından beri sahaya rakiplerine dar eden, dün’e de acımadı. Almanlar 90 dakika boyunca ne olduğunu anlamadı! Aslında Beşiktaş’ın eski yıldızı, Leipzigliler’in vatandaşıonları uyarmıştı. Maçtan bir gün önce FANATİK’e konuşan başarılı sağ bek, “En merak ettiğim konu; rakibin Vodafone Arena’daki ateşli atmosferle nasıl başa çıkacağı. Çünkü birçok oyuncu, neyle karşılaşacağını bilmiyor. Beşiktaş’ın bu mücadeledeki en büyük kozu kesinlikle muhteşem seyircisi olacaktır” demişti. Siyah-Beyazlı tribünlerin müthiş desteği, Almanlar’ı şok etti! Leipzigli futbolcular özellikle ilk yarıda inanılmaz tribün baskısıyla birlikte ne yapacaklarını şaşırttı.Beşiktaş’ın iki golüyle birlikte Almanlar iyice şaşırdı. Leipzig’in taraftar hesapları da sosyal medyada maç boyunca taraftarların yarattığı muhteşem atmosferden bahsetti. Karşılaşma sonundaki görüntü ise görülmeye değerdi. Siyah-Beyazlılar takımı tribüne çağırıp bağrına bastı, bu sırada tezahüratlarla coşku tavan yaptı. Tüm futbolcular ayakta alkışlandı.