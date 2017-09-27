Şenol Güneş: Sesten bazen ben de etkileniyorum

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Beşiktaş'ın puan durumu - Beşiktaş kaçıncı sırada?

’ne’yu’de parçalayarak başlayan, grubun ikinci maçında'ta Alman ekibi'i 11. dakikadave 43. dakikada Anderson'nın attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Siyah-Beyazlılar bu galibiyetle puanını 6'ya yükselterek grupta liderliğini sürdürdü. Grup lideri, en yakın takipçisi Porto ile olan puan farkını 3'e çıkardı.Galibiyetin baş mimarı, maçın ardından yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı ve önemli değerlendirmelerde bulundu."Olağanüstü iyi başladık, rakibi hapsettik. Düşündüğümüz gibi oldu. Fizik olarak daha iyiydiler ama bütün takım gayretliydi.Futbol adına iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Son dönemde yorulan futbolcularımız vardı. Medel sakatlandı."maçından puan alırsak avantaj yakalarız. Olağanüstü iyi başladık, rakibi hapsettik. Düşündüğümüz gibi oldu. Fizik olarak daha iyiydiler ama bütün takım gayretliydi."'in zannediyorum sesten dolayı kulağı rahatsız oldu. O yüzden oyundan çıktı diye tahmin ediyorum. Sanırım desibel arttığı için Werner'in kulakları rahatsız oldu. Ben de zaman zaman kenarda sesten etkileniyorum. Ben de açılış maçında bunu yaşamıştım.", bizim maçlarda son şansını kullanacak. İki maçta alacağımız beraberlik, bize çok yardım edecektir. Işıkların sönmesi belediyeden mi, bizden mi kaynaklandı bilmiyorum ama bizim için iyi oldu, dinlendik ama bilerek yapmadık.""Bizim gündemimizde derbi yok. Geyik muhabbeti yaparak devam edemeyiz. Bu maç da şimdi bitti ve Trabzonspor maçına bakacağız. Andreas Beck bizim için önemli bir oyuncuydu. Ama FFP nedeniyle gelen teklifi değerlendirmemiz gerekiyordu. Bazı transferleri de siz istemeseniz de başkan veya yönetim isteyince gerçekleşebiliyor."