  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM




Daha iyi bir görüntü için telefon çevirin!

Şenol Güneş: Sesten bazen ben de etkileniyorum

Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, Leipzig galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu ve maça çok iyi başladıklarını söyledi. Timo Werner'in kulak çınlama nedeniyle oyundan çıkmasına da değinen tecrübeli teknik adam, bazen kendisinin de desibelin fazla olması nedeniyle etkilendiğini belirtti.

27 Eylül 2017, Çarşamba 01:13

  • - A
  • + A
Şampiyonlar Ligi’ne Porto’yu Portekiz’de parçalayarak başlayan Beşiktaş, grubun ikinci maçında Vodafone Park'ta Alman ekibi Leipzig'i 11. dakikada Ryan Babel ve 43. dakikada Anderson Talisca'nın attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Siyah-Beyazlılar bu galibiyetle puanını 6'ya yükselterek grupta liderliğini sürdürdü. Grup lideri Beşiktaş, en yakın takipçisi Porto ile olan puan farkını 3'e çıkardı.

Galibiyetin baş mimarı Şenol Güneş, maçın ardından yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı ve önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte tecrübeli teknik adamın açıklamaları:

"Olağanüstü iyi başladık, rakibi hapsettik. Düşündüğümüz gibi oldu. Fizik olarak daha iyiydiler ama bütün takım gayretliydi.Futbol adına iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Son dönemde yorulan futbolcularımız vardı. Medel sakatlandı."

"Monaco maçından puan alırsak avantaj yakalarız. Olağanüstü iyi başladık, rakibi hapsettik. Düşündüğümüz gibi oldu. Fizik olarak daha iyiydiler ama bütün takım gayretliydi."

"Werner'in zannediyorum sesten dolayı kulağı rahatsız oldu. O yüzden oyundan çıktı diye tahmin ediyorum. Sanırım desibel arttığı için Werner'in kulakları rahatsız oldu. Ben de zaman zaman kenarda sesten etkileniyorum. Ben de açılış maçında bunu yaşamıştım."

"Monaco, bizim maçlarda son şansını kullanacak. İki maçta alacağımız beraberlik, bize çok yardım edecektir. Işıkların sönmesi belediyeden mi, bizden mi kaynaklandı bilmiyorum ama bizim için iyi oldu, dinlendik ama bilerek yapmadık."

'Geyik muhabbeti...'

"Bizim gündemimizde derbi yok. Geyik muhabbeti yaparak devam edemeyiz. Bu maç da şimdi bitti ve Trabzonspor maçına bakacağız. Andreas Beck bizim için önemli bir oyuncuydu. Ama FFP nedeniyle gelen teklifi değerlendirmemiz gerekiyordu. Bazı transferleri de siz istemeseniz de başkan veya yönetim isteyince gerçekleşebiliyor."
İlişkili Haber

Beşiktaş'ın puan durumu - Beşiktaş kaçıncı sırada?




 




0 YORUM

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

6. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

22 Eylül 2017 Cuma

  • Trabzonspor
    3- 4
    Aytemiz Alanyaspor

23 Eylül 2017 Cumartesi

  • T.Konyaspor
    2- 0
    Akhisar Bld.
  • Gençlerbirliği
    1- 0
    Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
    2- 1
    Beşiktaş

24 Eylül 2017 Pazar

  • Demir Grup Sivasspor
    2- 3
    Göztepe
  • K. Karabük
    2- 4
    Evkur Yeni Malatyaspor
  • Kasımpaşa
    1- 1
    Kayserispor
  • Bursaspor
    1- 2
    Galatasaray

25 Eylül 2017 Pazartesi

  • Antalyaspor
    3- 0
    Osmanlıspor FK
GENİŞLET Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »