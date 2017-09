Şair Gençer O'nun İstanbul at yarış tahminleri

27 Eylül Salı. Fanatik Hipodrom yazarıgünün programını değerlendirdi.İki yaşlı taylar için sezonun önemli iki yarışı bugün koşulacak. Dişi tayların yarışacağı bu grupta ilk şansı Valencia’ya vereceğim. Start aldığı ilk yarışında Magic Beauty önünde 1200’de 1.12.73 ile kazanan Valencia daha sonra Timetoseygoodbye gibi iyi bir rakibe geçilip ikinci kalmıştı. Son koşusunda 1200 çimde 1.10.82 ile H.Karataş kontrolünde kazanan Valencia aynı jokeyin tercihi ile kazanmaya yakındır. Enternasyonal koşuda 1.10.74 ile kazanan Another Batt’in arkasında üçüncü kalan Yele 1.11.66 yapmış olsa da bu grupta daha iyi bir derece yapacak güçte olup ikinci şanslı tayımdır. İlk iki koşusunda gösterişli koşular yapan Yolanda sürprize düşünülür.4 yaşlı Arap atlarının bu koşusunda yine jokey tercihleri yarışın sonucu üzerine etki edecek gibi gözüküyor. Geçtiğimiz yılın şampiyon tayı Denizim bu sene istenilen yarışlardan uzak koşular yaptı. H.Karataş ile başarılar kazanmış olan bu atın Ankara’da ilk kez binen ve ikincilik yaptığı binicisi A.Çelik ile koşacağını görüyoruz. A.Sözen ve A.Kurşun ile koştuktan sonra son yarışında H.Karataş ile kazanan Gürsu bir kez daha bu jokeyi ile koşuya katılacak. Son dönemde H.Karataş ile katıldığı 4 koşuyu da kazanan Saadın Gücü iki kez kazandığı G.Kocakaya’ya dönüş yapmış. Ertemiz ile kazandığı G1 yarışı akıllarda olan M.Çiçek bu kez yine koşu kazandığı Madrabaz ile yarışa giriyor. Tüm bu seçimler ve mesafenin 1900 metre havanın serin ve yağışlı olduğu düşünülürse Saadın Gücü, Gürsu, Altıncı His, Ertemiz ve Denizim sırasını öneririm.Aprantisi Özgür Gönültaş ile iki koşu kazanan White Heart Lane uygun gözüken bu grupta şanslı olacaktır. Son yarışında 1200 metre sentetik pistte kazanan White Heart Lane 1200 çimde Ankara’da 1.10.80 derece ile de birincilik sahibi olduğundan bu grupta starttan çıktığı gibi kazanmasını bekleyebiliriz.Erkek tayların bu grubunda sezon boyunca mücadele hep zorluydu. Bu kez tercihlerde Last Shadow’un A.Çelik ile koşacak olması en ilgi çekici durum oldu. Çünkü A.Çelik Armondo ile kazanmış olmasına rağmen enternasyonal koşuda Ö.Yıldırım ile koşmuştu. Bu denklemde Armondo’da S.Kaya’nın olması ve Göğüsgeren H.Karataş tercihi bu tayların yapacakları performansta artı değer yaratacaktır. Ben yine d ebu koşuda farklı olmasını beklediğim Last Shadow’u başta önereceğim. Armondo, Göğüsgeren ve Emperor Sion diğer şanslı isimlerdir.İlk yarışında iyi tay diye yorumladığım Bütünay koşuyu ikinci olarak yarışı tamamlamıştı. Daha sonra 1200 metre çimde koşan birincilik beklenirken tabela dışında kalarak şaşırtmıştı. Bu kez sentetik pistte koşacak olan tay Tamerinoğlu yavrusunun annesi Sanibel IA kızı Sakız olup üstün pedigrisiyle bu grupta Bütünay yine birincilik için ilk adaydır. Bu taya en ciddi rakip 1300 sentetik yarışı başarılı olan Dalton olacaktır.Form tuttuktan sonra Bursa’dan İzmir’e oradan da İstanbul’a gelip koşan Hira 1800 metre çimde iki kez kazandı. Bursa pistindeki bu birincilikleri yanında Hira sentetik pistte KV7 koşuda Derin Sultan ardında ikincilik yaptı. İyi form durumu bu ata ilk şansı vermemi sağlıyor. Daha sonra Özdamar, Hünkaroğlu, Ünalamca, Burcusultan, Erayhan, Bolvadin ve Bakırcıbey öneririm.5 9 2 6 3 56 6 2 4 27 2 4 35 3 14 810-15