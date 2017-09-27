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Roma deplasmanda galip

Azerbaycan’ın Karabağ takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci hafta maçında sahasında İtalyan temsilcisi Roma’ya 2-1 yenildi.

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Azerbaycan’ın Karabağ takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci hafta maçında sahasında İtalyan temsilcisi Roma’ya 2-1 yenildi.

Başkent Bakü’deki Olimpiyat Stadı’nda oynanan karşılaşmayı, Portekizli hakem Artur Dias yönetti.

Roma’nın gollerini 7. dakikada Manolas ve 15. dakikada Dzeko atarken, Karabağ’ın golünü 28. dakikada Henrique kaydetti.

Azerbaycan tarihinde Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele eden ilk takım olan Karabağ, bu sonuçla ikinci mağlubiyetini yaşarken, Roma ilk galibiyetini aldı ve puanını 4’e çıkardı.
 




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