Ricardo Quaresma: Beşiktaş benim evim

Quaresma'nın maç sonu açıklamaları şu şekilde:"Beşiktaş benim evim. Oynadığım sürece kanımın son damlasına kadar vereceğim. Fenerbahçe maçıyla ilgili düşüncelerimi söylemek istemiyorum, söylersem ceza alabilirim. Takım olarak oynadık, kazandık. Şimdi Trabzonspor maçına hazırlanıyoruz. Bugün çıktık kendi futbolumuzu oynadık ve böyle olduğu zaman neler yapabildiğimizi de herkes görüyor'' dedi.