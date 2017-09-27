  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM




Daha iyi bir görüntü için telefon çevirin!

Real Madrid, Varane ile sözleşme yeniledi

İspanyol ekibi, 24 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı.

  • - A
  • + A
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid, Fransız futbolcusu Raphael Varane ile sözleşme yeniledi.

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesinin 2022 yılına kadar uzatıldığı belirtildi. Real Madrid, daha önce de Isco, Marcelo, Dani Carvajal ve Karim Benzema ile yeni sözleşme imzalamıştı.

2011 yılında Fransa’nın Lens takımından 10 milyon avro bonservisle Real Madrid’e transfer olan Varane, İspanyol ekibiyle 195 maça çıktı ve 10 gol attı.

Fransız futbolcu, Real Madrid formasıyla üçer kez UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa, ikişer kez de La Liga, İspanya Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası, bir kez de İspanya Kral Kupası kazandı.




0 YORUM

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

7. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

29 Eylül 2017 Cuma

  • Akhisar Bld.
      -  
    Fenerbahçe

30 Eylül 2017 Cumartesi

  • Demir Grup Sivasspor
      -  
    Antalyaspor
  • Osmanlıspor FK
      -  
    Kasımpaşa
  • Kayserispor
      -  
    Bursaspor
  • Galatasaray
      -  
    K. Karabük

01 Ekim 2017 Pazar

  • Evkur Yeni Malatyaspor
      -  
    T.Konyaspor
  • Aytemiz Alanyaspor
      -  
    Gençlerbirliği
  • Beşiktaş
      -  
    Trabzonspor
  • Göztepe
      -  
    Medipol Başakşehir
GENİŞLET Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »