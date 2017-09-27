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Ralph Hasenhüttl: Atmosfere yenildik

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’a 2-0 mağlup olan Leipzig’in teknik direktörü Ralph Hasenhüttl, rakiplerinin iyi oynayarak haklı bir galibiyet aldığını söyledi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’a 2-0 mağlup olan Leipzig’in teknik direktörü Ralph Hasenhüttl, rakiplerinin iyi oynayarak haklı bir galibiyet aldığını söyledi.

Hasenhüttl, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda istedikleri oyunu sergileyemediklerini belirterek, "Rakibimizi tebrik ediyorum, ilk yarı iyi oynadılar ve buldukları 2 golle galip geldiler. Haklı galibiyet aldılar." dedi.

Vodafone Park’ta siyah-beyazlı taraftarların oluşturduğu atmosfere değinen Hasenhüttl, "Maçın başında atmosfere yenildik. Bizim için çok yeni ve alışkın olmadığımız bir atmosferdi. Belki de buna çok fazla takıldık. Böyle bir atmosfere takımı hazırlamak mümkün değil. Sağır eden bir tezahürat vardı. Beşiktaş taraftarı bizi çok iyi baskı altına aldı. Sahaya çıktığımız andan itibaren taraftarlar bizi ıslıkladı. Oyuncularımız bundan etkilendi. Daha önce böyle bir atmosferde oynamamanın bedelini ödedik. İkinci yarı oyuncularımızı biraz daha uyandırmaya çalıştık. İkinci yarı iyi oyun ortaya koyduk." diye konuştu.

Beşiktaş’ın tecrübeli bir ekip olduğunu ve bunun Şampiyonlar Ligi’nde önem taşıdığını vurgulayan Hasenhüttl, siyah-beyazlı ekibin 6 puanla grupta zirvede olmasının tesadüf olmadığını ve bunu tecrübe ettiklerini sözlerine ekledi.
 




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5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
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