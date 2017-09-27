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PSG çıldırdı! Alexis Sanchez'e 11 milyon euro ön ödeme!

Manchester City ve PSG ile adı anılan ancak yaz transfer sezonunda beklenmedik şekilde takımında kalan Alexis Sanchez için PSG'den ilginç bir hamle geldi. 

27 Eylül 2017, Çarşamba 12:02

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Uzun süre Manchester City ve bir dönem de Paris Saint Germain'le adı anılan Alexis Sanchez için ülkesi Şili'den müthiş bir iddia ortaya atıldı. 

11 milyon euro avans!

Şili basınından El Mercurio'nun haberine göre;  Arsenal'le olan sözleşmesi bu sezon sonu bitecek olan Alexis Sanchez için PSG, devreye girdi ve Manchetser City'ye gitmemesi için 28 yaşındaki oyuncuya 11 milyon euro avans ödemeyi teklif etti. 

Arsenal'le bu sezon 6 maça çıkan Alexis Sanchez, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi. 
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