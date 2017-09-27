PSG çıldırdı! Alexis Sanchez'e 11 milyon euro ön ödeme!

11 milyon euro avans!

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Uzun süreve bir dönem de'le adı anılaniçin ülkesi Şili'den müthiş bir iddia ortaya atıldı.Arsenal'le olan sözleşmesi bu sezon sonu bitecek olan Alexis Sanchez için, devreye girdi ve'ye gitmemesi için 28 yaşındaki oyuncuya 11 milyon euro avans ödemeyi teklif etti.Arsenal'le bu sezon 6 maça çıkan Alexis Sanchez, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.