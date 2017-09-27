Partizan'dan Obradovic ve Vesely'e görkemli karşılama





, hazırlık dönemi kapsamında Sırbistan'ıntakımıyla karşı karşıya geldi.Karşılaşma öncesi Partizan takımı ve taraftarları eski oyuncusu ve antrenörü Zeljko Obradovic ile eski oyuncusu Jan Vesely'i andı.Taraftarların Obradovic temalı tişörtler ile geldiği karşılaşmada 1992'de Partizan'a koç olarak ilk ve tek Euroleague şampiyonluğunu kazandıran'e 92 numaralı Partizan forması takdim edildi.Takım kaptanı Novica Velickovic de 2010'da Partizan ile Euroleague'de Final Four yapan'e de o dönemi hatırlatan bir smaç pozisyonunun fotoğrafı hediye edildi.Zeljko Obradovic'in maç öncesi sahaya çıkış anında da ciddi bir coşku yaşandı.