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Osmanlıspor’da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

Osmanlıspor, Süper Lig’in 7. haftasında 30 Eylül Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Osmanlıspor, Süper Lig’in 7. haftasında 30 Eylül Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Ligde bu sezon galibiyeti bulunmayan başkent ekibinde, antrenman öncesi saha kenarında kurban kesildi.

Batıkent Tesisleri’nde teknik direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma koşusuyla başlayan antrenmana, koordinasyon ve "core" çalışmasıyla devam edildi.

İdmanın sonraki bölümünde çeşitli pas organizasyonları üzerinde duran mor-sarılı futbolcular, gruplar halinde taktiğe yönelik savunma ve hücum çalışması yaptı. Günün tek antrenmanı, yarı sahada oynanan çift kale maçla son buldu.

Osmanlıspor, yarın basına kapalı yapacağı idmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam edecek.
 




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2017/2018 Sezonu Süper Lig

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6 Medipol Başakşehir 6 10
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8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
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11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
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