Okçulukta dünya şampiyonası heyecanı

Okçuluk Milli Takımları, Gençler ve Yıldızlar ile Büyükler Dünya Şampiyonası’nda madalya mücadelesi verecek.Milli Takımlar Başantrenörü Göktuğ Ergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2-8 Ekim’de Arjantin’in Rosario kentinde yapılacak Gençler-Yıldızlar Dünya Şampiyonası’nda 19 sporcuyla mücadeleye katılacaklarını söyledi.Meksika’nın başkenti Mexico City’de, 15-22 Ekim’de düzenlenecek Büyükler Dünya Şampiyonası ile açık hava sezonunu kapatacaklarını anlatan Ergin, "İki şampiyonada da madalya şansı yüksek sporcularla yarışacağız. 2015 yılında yapılan Gençler-Yıldızlar Dünya Şampiyonası’nda çok iyi bir performansla 5 madalya kazanmıştık. Bu yıl da bu seviyeyi düşürmeden daha iyisini yapmayı hedefliyoruz. 2015’te yarışıp hala genç olan ama daha da tecrübelenen sporcularımız var. Bu sporcularla olabildiğince çok madalya almayı hedefliyoruz." diye konuştu.Klasik yayda Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz’den ferdi olarak madalya beklediklerini dile getiren Ergin, "Genç bayan takım ve artık olimpik olan karışık takımlarımız da madalya ümidi taşıyor. Makaralı yayda Gizem Elmaağaçlı gibi önemli sporcularımız var. Yıldızlarda ise erkek takımı çok kuvvetli, iyi bir sonuç bekliyoruz." ifadelerini kullandı.Gençler ve Yıldızlar Dünya Şampiyonası’nda gelecek yıl yapılacak Yaz Gençlik Olimpiyatları’na kota alabilmeyi hedeflediklerini dile getiren Ergin, "Burada toplam 6 sporcuyla kota mücadelesi vereceğiz. Toplam puana göre yapılacak sıralamanın ardından bireysel elemelerle ilk 16 sporcuya kota verilecek. Bütün dikkatimizi kota almaya vereceğiz." değerlendirmesini yaptı.Büyükler Dünya Şampiyonası’nın sezonun son yarışması olduğunu vurgulayan Ergin, şöyle devam etti:"2019 Dünya Şampiyonası, 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota müsabakası olacak. Bu şampiyona, kota mücadelesi öncesi elimizdeki genç kadroyu tecrübelendirebileceğimiz çok iyi bir platform. Oradaki amaç daha önceki yıllara göre daha iyi başarılar elde etmek. Fakat dünya şampiyonası, en iyi sporcuların katıldığı ve sezonun sonunda olması nedeniyle, herkesin yeterince hazırlık yapabildiği, tecrübelendiği önemli bir yarışma. Şampiyonanın çok üst düzey geçmesini bekliyoruz."Kadın takımının kuvvetli olduğunu, sezonu iyi geçirdiğini ve katıldığı tüm organizasyonlarda iyi sonuçlar elde ettiğini dile getiren Ergin, "Erkeklerde toplam puanda iyi bir sonuç elde etmek istiyoruz ama kadınlarda madalya şansımız daha yüksek. Ferdi olarak Mete Gazoz da madalya adayı, karışık takımda iyi bir çizgi yakaladık. Bu yıl Berlin’de ilk 4’e kalmayı başardılar. Yine o başarıyı yakalayıp, en azından finale kalmaya çalışacağız." diye konuştu.Makaralı yayda dünya kupası finalistleri Yeşim Bostan ve Demir Elmaağaçlı’nın formda isimler arasında bulunduğunu dile getiren Ergin, şunları kaydetti:"Özellikle Demir, dünya kupasında madalyayı kaçırdığı için çok hırslandı. Bu onu çok motive etti, birinci olmak istiyor. Şu an dünya sıralamasında 3’üncü, artık ondan biz de madalya bekliyoruz. Yeşim Bostan da finallerde yer alacaktır. Makaralı yayda, hem takım hem ferdide madalya şansımız çok yüksek. Erkek takımında 3 sporcumuz da üst düzeyde sporcular. Çok sayıda madalya kovalayacağız."