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Nilüferli bisikletçiler Yalova’dan madalya ile döndü

Nilüfer Belediyespor Bisiklet Takımı, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Yalova’daki Altınova Kent Ormanı’nda düzenlenen Uluslararası Dağ Bisikleti Şampiyonası’na başarılarıyla damga vurdu.

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Nilüfer Belediyespor Bisiklet Takımı yer aldığı yarışlarda aldığı ödüllerle gururlandırıyor. Nilüfer Belediyesporlu bisikletçiler, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından C1 kategorisinde düzenlenen Uluslararası Dağ Bisikleti Şampiyonası’nda da başarılarını bir kez daha kanıtladı. Yalova’daki Altınova Kent Ormanı’nda gerçekleştirilen şampiyonada, 6 ülkeden 153 sporcu, 10 ayrı kategoride yarıştı. Dünya Bisiklet Federasyonu adına Fransız Gözlemci Jerome Giyom’un da takip ettiği zorlu yarışta sporcular, 4 bin 200 metrelik parkurda, gün boyunca toplam 12 tur attı.

Büyük heyecana sahne olan yarışların sonunda Nilüfer Belediyesporlu bisikletçi Samet Bulut, U17 kategorisinde şampiyon oldu. U15 kategorisinde İsmail Kılıç ikinci olurken, aynı kategoride yarışan yeşil mavi beyazlı diğer bisikletçi Emre Razı da, üçüncülük kürsüsüne çıktı. Nilüfer Belediyesporlu bisikletçiler aldığı başarıyla Nilüfer’i gururlandırırken, aldığı puanlarla da olimpiyatlar için katkı sağladı.

İHA




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2017/2018 Sezonu Süper Lig

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