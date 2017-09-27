Mircea Lucescu’dan yakın takip

Siyah- Beyazlı ekibin pek çok maçını canlı olarak izlemeye çalışan Rumen çalıştırıcı, Vodafone Park’ta da yerini aldı. Lucescu ve yardımcısı Tayfur Havutçu yerli oyuncuların son durumuna bakarken, Caner Erkin, Cenk ve Oğuzhan ilk 11’de görev yaptı. Tolgay ile Necip ise sonradan oyuna girdi.