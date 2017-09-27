Mesut Özil'de Ocak fırsatı

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Geride bıraktığımız yaz transfer döneminde Sarı-Lacivertliler’i en fazla heyecanlandıran isimolmuştu. Dünyaca ünlü oyuncunun, menacer Arsene Wenger ile yaşadığı sorunlar nedeniyle Arsenal’dan ayrılma kararı aldığı ve muhtemel adreslerinden birininolduğu ileri sürülmüştü.ilearasında geçici barış sağlanınca transfer iddiası da rafa kalktı.Son dönemde ise’in takımdan ayrılacağı yönündeki dedikodular yeniden arttı. Türk asıllı Alman oyuncu, sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmama kararı aldı. Bu durum, İngiliz ekibini zor durumda bıraktı. Medyada çıkan son iddialardan biri, Arsenal’ın 2013’te 47 milyon Euro’ya (198 milyon TL) aldığı Mesut’u bedava kaptırmamak için ocakta satışa çıkartacağı... Londra ekibinin ne kadar bonservis bedeli talep edeceğiyle ilgili bir bilgi ise henüz yok.Fenerbahçe’yi heyecanlandıracak başka bir iddia daha var. Buna göre Arsene Wenger, yönetimle yaptığı görüşmede hem Alexis Sanchez’in hem de Mesut Özil’in takımdan ayrılması durumunde kesinlikle Premier Lig’den bir ekibe satılmamasını istedi. Mesut’un durumunu Manchester United da yakından takip ediyor. Eğer Arsenal, Kırmızı Şeytanlar’ı devreden çıkartırsa, Fenerbahçe’nin bu transferde İtalyan ekibi İnter ile çekişmesi bekleniyor., geçtiğimiz sezona kadar Arsenal taraftarının favori oyuncularından biriydi. Ancak geçen sene alınan başarısız sonuçlar, tribünlerin yıldız futbolcuya bakışını değiştirdi. Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih’e deplasmanda 5-1 yenildikten sonra Londra’da da aynı hezimeti yaşayan Arsenal’da taraftarlar Mesut Özil’e büyük tepki göstermişti. 28 yaşındaki oyuncu, ağır yenilginin faturasının kendisine kesilmesi ve yönetim ile Wenger’in de kendisine sahip çıkmaması sonrası ayrılık kararı almıştı.Türk asıllı Alman yıldız,ile geçici barış sağladıktan sonra takımda kalmıştı. Ancak Mesut, sezona hiç de iyi başlayamadı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Premier Lig’de çıktığı 5 maçta da gol ya da asist katkısı sağlayamadı., 4 maçı ise dizindeki sakatlık nedeniyle kaçırdı. Arsenal’ın onun oynamadığı karşılaşmalarda aldığı başarılı sonuçlar sonrası sosyal medyada, “Mesut artık takım için o kadar önemli bir oyuncu değil” yorumlarının yapılmasına neden oldu.