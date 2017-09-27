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Medipol Başakşehir kafilesi, Portekiz’e geldi

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında yarın deplasmanda Braga ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, Portekiz’e geldi.

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UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında yarın deplasmanda Braga ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, Portekiz’e geldi.

Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçakla Porto kentine gelen Medipol Başakşehir kafilesi, otobüsle 1 saat uzaklıktaki Braga’da konaklayacağı otele doğru hareket etti. Kafilede, İstanbul Başakşehir Kulübü Asbaşkanı Mesut Altan da yer aldı.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve bir futbolcu, TSİ 20.30’da maçın oynanacağı Braga Belediye Stadı’nda düzenlenecek basın toplantısına katılacak.

Basın toplantısının ardından turuncu-lacivertliler, statta yapacağı antrenmanla Braga maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
 




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