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Manisa'da Fenerbahçe biletleri 3 dakikada satıldı

Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda T.M. Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maç için Sarı-Lacivertli taraftarlara ayrılan 800 bilet 3 dakika içinde satıldı.

27 Eylül 2017, Çarşamba 11:58

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Süper Ligin 7. haftasının açılış maçında cuma günü saat 20.00'de Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda T.M. Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçta sarı-lacivertli taraftarlar için ayrılan 800 bilet 3 dakikada bitti.

Karşılaşma biletleri misafir takım 70, Spil tribün 70, Maraton Akigo 75, Kapalı Tribün 80 ve VIP tribün 100 TL olmak üzere bugün saat 11.00’de Passolig üzerinde satışa çıktı. Fenerbahçe taraftarı için Gediz Kale Arkası doğu kısmında ayrılan 800 biletin 3 dakika içinde satıldığı bildirildi.

Akhisarspor taraftar grubu Akigoların yoğun olarak bulunduğu Maraton Akigo Tribünü B Blok'ta ise biletlerin büyük bir bölümünün satıldığı öğrenildi.
 




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