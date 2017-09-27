Malatya taraftarı bilet fiyatlarından şikayetçi

Yeni stadyumdaki ikinci müsabaka olma özelliğini de taşıyanmaçının biletleriüzerinden satılmaya başlandı.Ligin 5. haftasında Malatya’da oynanan Bursaspor maçının aksine biletlerin yüksek fiyattan satışa sunulması taraftarın tepkisine neden oldu. Birçok taraftar şikayetini sosyal medya üzerinden dile getirerek, yönetime tepki gösterdi. Pazar günü saat 14.00’de oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor - A. Konyaspor maçı biletleri, Doğu Üst 15, Doğu Alt 20, Batı Üst 25 TL, Batı Alt 30 TL’den satışa sunuldu.Bu arada Bursaspor ile oynanan müsabakada çirkin tezahüratta bulunduğu yönünde rapor tutulmasından dolayı Batı Alt Tribünü D Blok’taki taraftarlar A. Konyaspor maçını izleyemeyecek.