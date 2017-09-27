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Malatya taraftarı bilet fiyatlarından şikayetçi

Süper Lig’in 7. haftasında Malatya’da oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor-A. Konyaspor maçı biletleri satışa sunulurken, sarı-kırmızılı taraftarlar fiyatların yüksek olmasından şikayetçi.

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Yeni stadyumdaki ikinci müsabaka olma özelliğini de taşıyan A. Konyaspor maçının biletleri Passolig üzerinden satılmaya başlandı.

Ligin 5. haftasında Malatya’da oynanan Bursaspor maçının aksine biletlerin yüksek fiyattan satışa sunulması taraftarın tepkisine neden oldu. Birçok taraftar şikayetini sosyal medya üzerinden dile getirerek, yönetime tepki gösterdi. Pazar günü saat 14.00’de oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor - A. Konyaspor maçı biletleri, Doğu Üst 15, Doğu Alt 20, Batı Üst 25 TL, Batı Alt 30 TL’den satışa sunuldu.

Bu arada Bursaspor ile oynanan müsabakada çirkin tezahüratta bulunduğu yönünde rapor tutulmasından dolayı Batı Alt Tribünü D Blok’taki taraftarlar A. Konyaspor maçını izleyemeyecek.

İHA




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7. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

29 Eylül 2017 Cuma

  • Akhisar Bld.
      -  
    Fenerbahçe

30 Eylül 2017 Cumartesi

  • Demir Grup Sivasspor
      -  
    Antalyaspor
  • Osmanlıspor FK
      -  
    Kasımpaşa
  • Kayserispor
      -  
    Bursaspor
  • Galatasaray
      -  
    K. Karabük

01 Ekim 2017 Pazar

  • Evkur Yeni Malatyaspor
      -  
    T.Konyaspor
  • Aytemiz Alanyaspor
      -  
    Gençlerbirliği
  • Beşiktaş
      -  
    Trabzonspor
  • Göztepe
      -  
    Medipol Başakşehir
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O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
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