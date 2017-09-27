Kulaklık bu kez kurtarmadı

Şampiyonlar Ligi’nde önceki akşam RB Leipzig’i 2-0’lık skorla devirerek Kupa 1’de 2’de 2 yapan Siyah-Beyazlılar, sahasında muhteşem bir zafer kazanmıştı. Ancak karşılaşma sırasında yaşanan bir olay, en az Kara Kartal’ın zaferi kadar konuşulmuştu. Vodafone Park’ta bulunan 40 bin taraftarın muhteşem coşkusu sonrasında kulaklarından sorun yaşayan Almanya temsilcisinin genç yıldızı Timo Werner, oyunu 32. dakikada terk edip yerini Lukas Klostermann’a bırakmak zorunda kalmıştı. 21 yaşındaki futbolcunun bu durumu, büyük yankı uyandırırken gerçek, maç sonunda ortaya çıktı.Genç futbolcunun, daha önce orta kulak operasyonu geçirdiği ve bundan dolayı hassas bir duyum sistemine sahip olduğu öğrenildi. Yoğun gürültüler sırasında sıkıntı yaşayan Werner’in, daha önceden de birçok maçta benzer sorunları yaşadığı ancak özel kulaklıklar kullanarak bu problemi aştığı kaydedildi. Ancak Vodafone Park’taki 40 bin taraftarın coşkulu tezahüratları sonrasında Alman futbolcunun, saha kenarına gelip yedek kulübesinden kulaklıklarını alıp takmasına rağmen sesten etkilenip çıktığı bildirildi.