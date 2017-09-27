  • MENÜ
  • MENÜ

ŞİFREMİ UNUTTUM

EMAİL ADRESİ

Yeni şifre için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

AKTİVASYON KODU TALEBİ

EMAİL ADRESİ

Aktivasyon kodu için eposta hesabınızda junk/çöp dizinini de kontrol ediniz.

ÜYE GİRİŞ DURUM




Daha iyi bir görüntü için telefon çevirin!

Kulaklık bu kez kurtarmadı

Vodafone Park’taki 40 bin taraftarın coşkusuna dayanamayıp oyundan ayrılan Timo Werner’in kulağından geçirdiği operasyon sebebiyle gürültüye dayanamadığı ortaya çıktı. Daha önceki maçlarda bu sorunu özel kulaklık kullanarak aşan genç golcünün bu taktiği, Dolmabahçe’de işlemedi!

  • - A
  • + A
Şampiyonlar Ligi’nde önceki akşam RB Leipzig’i 2-0’lık skorla devirerek Kupa 1’de 2’de 2 yapan Siyah-Beyazlılar, sahasında muhteşem bir zafer kazanmıştı. Ancak karşılaşma sırasında yaşanan bir olay, en az Kara Kartal’ın zaferi kadar konuşulmuştu. Vodafone Park’ta bulunan 40 bin taraftarın muhteşem coşkusu sonrasında kulaklarından sorun yaşayan Almanya temsilcisinin genç yıldızı Timo Werner, oyunu 32. dakikada terk edip yerini Lukas Klostermann’a bırakmak zorunda kalmıştı. 21 yaşındaki futbolcunun bu durumu, büyük yankı uyandırırken gerçek, maç sonunda ortaya çıktı.

Saha kenarına geldi...

Genç futbolcunun, daha önce orta kulak operasyonu geçirdiği ve bundan dolayı hassas bir duyum sistemine sahip olduğu öğrenildi. Yoğun gürültüler sırasında sıkıntı yaşayan Werner’in, daha önceden de birçok maçta benzer sorunları yaşadığı ancak özel kulaklıklar kullanarak bu problemi aştığı kaydedildi. Ancak Vodafone Park’taki 40 bin taraftarın coşkulu tezahüratları sonrasında Alman futbolcunun, saha kenarına gelip yedek kulübesinden kulaklıklarını alıp takmasına rağmen sesten etkilenip çıktığı bildirildi.

Orhan Yıldırım - ÖZEL




0 YORUM

SON DAKİKA

ÖNE ÇIKANLAR

7. Hafta

2017/2018 Sezonu Süper Lig

29 Eylül 2017 Cuma

  • Akhisar Bld.
      -  
    Fenerbahçe

30 Eylül 2017 Cumartesi

  • Demir Grup Sivasspor
      -  
    Antalyaspor
  • Osmanlıspor FK
      -  
    Kasımpaşa
  • Kayserispor
      -  
    Bursaspor
  • Galatasaray
      -  
    K. Karabük

01 Ekim 2017 Pazar

  • Evkur Yeni Malatyaspor
      -  
    T.Konyaspor
  • Aytemiz Alanyaspor
      -  
    Gençlerbirliği
  • Beşiktaş
      -  
    Trabzonspor
  • Göztepe
      -  
    Medipol Başakşehir
GENİŞLET Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »
O P
1 Galatasaray 6 16
2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
4 Fenerbahçe 6 11
GENİŞLET
5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
18 Osmanlıspor FK 6 1
Spor Toto Süper Lig Detaylı Fikstür »