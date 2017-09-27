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Konyaspor-Vitoria Guimaraes maçı saat kaçta hangi kanalda?

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında bugün Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes’i konuk ediyor. Peki Konyaspor-Vitoria Guimaraes maçı saat kaçta hangi kanalda? Haberin tüm detayları fanatik.com.tr'de...

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Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında bugün Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes’i konuk ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak maç TRT ve Tivibu Spor 2’den naklen yayınlanacak.

Karşılaşmayı Makedonya Futbol Federasyonundan hakem Aleksandar Stavrev yönetecek. UEFA Avrupa Ligi’ne istediği gibi başlayamayan Atiker Konyaspor, Vitoria Guimaraes karşısında ilk galibiyetini almak istiyor.

Yeşil-Beyazlılar, bu sezon UEFA Avrupa Ligi’ndeki ilk maçında deplasmanda Fransa ekibi Marsilya’ya 1-0 yenildi. I Grubu’nun 2. haftasındaki diğer maçta Avusturya temsilcisi Salzburg, Marsilya’yı ağırlayacak.

Mustafa Akçay: Ampuller yanmalı!

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, “Bizim ve oyuncularımız açısından önemli bir maç. Taraftarla buluşma anı. Takım olarak sahanın elektrikleri ve taraftarımızın vereceği elektriği ile bütün oyuncularımızın ampulleri yanmalı ve çok iyi ışıldamalıyız. Çok iyi mücadele sergilememiz gereken maç oynayacağız” dedi.

Konya’dan TFF’ye başvuru

Konyaspor Başkanı Fatih Yılmaz, bugün UEFA Avrupa Ligi maçını oynayacakları ve futbolcuların yorgun olacağından dolayı pazar günü 14.00’te oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor maçının akşam saatlerine alınması için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurduklarını söyledi.

Muhtemel 11'ler

Konyaspor:
Serkan
Skubic
Ali Turan
Moke
Eren
Jonsson
Mehdi
Ömer Ali
Fofana
Musa Araz
Milosevic
T.D.: Mustafa Akçay

Vitoria Guiamares:
Marcelo
Pablo    
Junior
Machado
China
Cleber
Gamboa
Valente
Pacheco    
Pinho
E.Costa
T.D.: Pedro Martins

 




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  • Demir Grup Sivasspor
      -  
    Antalyaspor
  • Osmanlıspor FK
      -  
    Kasımpaşa
  • Kayserispor
      -  
    Bursaspor
  • Galatasaray
      -  
    K. Karabük

01 Ekim 2017 Pazar

  • Evkur Yeni Malatyaspor
      -  
    T.Konyaspor
  • Aytemiz Alanyaspor
      -  
    Gençlerbirliği
  • Beşiktaş
      -  
    Trabzonspor
  • Göztepe
      -  
    Medipol Başakşehir
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2 Beşiktaş 6 13
3 Göztepe 6 13
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5 Kayserispor 6 11
6 Medipol Başakşehir 6 10
7 Teleset Mob. Akhisarspor 6 10
8 Bursaspor 6 9
9 Trabzonspor 6 8
10 Kasımpaşa 6 8
11 Evkur Yeni Malatyaspor 6 7
12 Aytemiz Alanyaspor 6 7
13 Antalyaspor 6 6
14 Atiker Konyaspor 6 6
15 Demir Grup Sivasspor 6 6
16 Kardemir Karabükspor 6 5
17 Gençlerbirliği 6 4
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