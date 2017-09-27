Konyaspor-Vitoria Guimaraes maçı saat kaçta hangi kanalda?

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında bugün Portekiz temsilcisi Vitoria Guimaraes’i konuk ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak maç TRT ve Tivibu Spor 2’den naklen yayınlanacak.Karşılaşmayı Makedonya Futbol Federasyonundan hakem Aleksandar Stavrev yönetecek. UEFA Avrupa Ligi’ne istediği gibi başlayamayan Atiker Konyaspor, Vitoria Guimaraes karşısında ilk galibiyetini almak istiyor.Yeşil-Beyazlılar, bu sezon UEFA Avrupa Ligi’ndeki ilk maçında deplasmanda Fransa ekibi Marsilya’ya 1-0 yenildi. I Grubu’nun 2. haftasındaki diğer maçta Avusturya temsilcisi Salzburg, Marsilya’yı ağırlayacak.Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, “Bizim ve oyuncularımız açısından önemli bir maç. Taraftarla buluşma anı. Takım olarak sahanın elektrikleri ve taraftarımızın vereceği elektriği ile bütün oyuncularımızın ampulleri yanmalı ve çok iyi ışıldamalıyız. Çok iyi mücadele sergilememiz gereken maç oynayacağız” dedi.Konyaspor Başkanı Fatih Yılmaz, bugün UEFA Avrupa Ligi maçını oynayacakları ve futbolcuların yorgun olacağından dolayı pazar günü 14.00’te oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor maçının akşam saatlerine alınması için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurduklarını söyledi.Muhtemel 11'lerSerkanSkubicAli TuranMokeErenJonssonMehdiÖmer AliFofanaMusa ArazMilosevicMarceloPabloJuniorMachadoChinaCleberGamboaValentePachecoPinhoE.Costa